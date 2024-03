Nem nyugszik az Európai Parlament, nagyon akarja a Magyarországot érintő esélytelen perét

A Népszava brüsszeli tudósítója, Halmai Katalin pénteken arról számolt be:

a JURI bizottság többsége a per megindítását pártolná, de az ügy előadója, az időközben mikroszkopikus méretűvé zsugorodott francia jobbközép Republikánusok pártjába tartozó néppárti Geoffroy Didier nem javasolja a perindítást.

A tapasztalt EU-szakújságíró ennek hátterében azt sejti, hogy az EP és a Bizottság közötti pereskedés igen kellemetlen helyzetet teremtene az Európai Néppárt számára.

Mind az EP elnöke, a máltai nacionalista Roberta Metsola, mind az EB elnöke, a német kereszténydemokrata Ursula von der Leyen a Néppártba tartozik, így

a per megindításával két néppárti vezetésű intézmény kezdene egymással pörlekedni az EP-választási kampány kellős közepén –

ráadásul úgy, hogy a Néppárt már deklarálta: Von der Leyen a csúcsjelöltje a júniusi EP-választáson, az ő bizottsági elnöki újrázását támogatják.

Halmait forrásai arról tájékoztatták, hogy a JURI valószínűleg az előadó ajánlását leszavazva a per megindítása mellett fog szavazni, s ezzel az ügy Metsola EP-elnök kezébe kerül, aki szerdán az EP-frakciók vezetőivel konzultálva hozhatja meg döntését. Hogy mit lép Metsola, az megjósolhatatlan – az EP-elnökök ritkán mennek szembe a szakbizottsági döntéssel a hasonló ügyekben, ugyanakkor az Európai Néppárt érdekére tekintettel ez most alakulhat másként is.

A Népszava rendelkezik információkkal az EP jogi szolgálata által az ügyben készített elemzésről is,

amely nem sok esélyt jósol az EP-nek az esetlegesen meginduló perben.

Az Európai Unió Bírósága ugyanis még csak nem is azt vizsgálná az ügyben, hogy Magyarország valóban teljesítette-e az igazságügyi reformmal kapcsolatos horizontális feljogosító feltételt, amelyhez a pénzek felszabadítása kötődött. (Ezzel kapcsolatban fogalmaztak meg kételyeket európai parlamenti képviselők.)

Ehelyett az EUB azt nézné meg egy ilyen perben tüzetesen, hogy a Bizottság körültekintően, minden szabályt betartva döntött-e. Azaz nem Magyarországot, hanem a néppárti vezetésű Bíróságot hozná igen kellemetlen helyzetbe az Európai Parlament, ha – az előadó javaslata és a jogi szolgálat jóslata ellenére – meg találná nyerni a pert.