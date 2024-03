Aggasztó Ferenc pápa állapota: nem tudott beszállni a pápamobilba (VIDEÓ)

Nyitókép: Massimo Valicchia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az AP hírügynökség hozta nyilvánosságra azt a videófelvételt, amelyen az látható, hogy Ferenc pápa a minap nem tudott beszállni a pápamobilba, ami tovább erősíti azokat a feltételezéseket, miszerint a katolikus egyház vezetőjének tovább romlik az egészségügyi állapota. A 87 éves Ferenc pápa elhúzódó légzőszervi és mozgásszervi problémák miatt szenved, amely a hírügynökség szerint egyre inkább megviselik az egyházfőt.

Mint az elmúlt napokban párszor, most is a pápa segítője olvasta fel a tanítást. Az audiencia végén az egyházfő megpróbált magától visszaszállni a pápamobilba, ám a pár lépcsőfokot sem tudta megtenni a pápa, így visszaültették a tolószékbe. Utoljára múlt szerdán volt kórházban a pápa, akkor különböző vizsgálatokat végeztek el rajta, ám az eredményt nem hozták nyilvánosságra. Ferenc pápa a tél során többször is megfázott, hörghuruttal és influenzával is kezelték orvosai.