Szijjártó: Könnyű ukránpártinak lenni Brüsszelben, Washingtonban a szép irodákban

Az uniós csúcstalálkozó eredményeiről kérdezte Szijjártó Péter külgazdasági külügyminisztert Jan Balliauw, a belgiumi VRT TV Terzake című műsorának riportere, írja a Magyar Nemzet.

„Számunkra két dolog volt nagyon fontos:

először is, hogy biztosítsuk, hogy a mi pénzünk az Európai Unióból nem lesz Ukrajnába küldve. Másrészt, hogy minden évben legyen egyfajta felülvizsgálati mechanizmus, hogy lássuk, hogyan költi el a pénzt az ukrán fél, így most a bizottság minden évben jelentést fog készíteni, és a jelentés alapján a tanács iránymutatást fog adni” – fogalmazott Szijjártó .

Jan Balliauw kiemelte: nem volt olyan javaslat, hogy Magyarországnak járó pénzeket adjanak Ukrajnának. A külügyminiszter erre így reagált:

„ha tagállamként nem kapod meg a neked járó forrásokat, akkor felmerül a gyanú,

hogy ha egy külső partnert kellene anyagilag támogatni, akkor az a pénz, amit neked kellene megkapnod, de nem kapod meg, esetleg a harmadik partnerhez kerül. De garanciát kaptunk arra, hogy ez nem fog megtörténni.”

Balliauw rákérdezett a magyar vétóra is, mire Szijjártó Péter elmondta, „legutóbb nem vétóztunk, éltünk azzal a lehetőséggel, amelyet konstruktív tartózkodásnak hívnak, ami azt jelenti, hogy nem akadályozol másokat valaminek a megtételében, de te magad nem veszel részt benne”.

Az interjú során szóba került Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, aki az utóbbi időben többször is barátságtalan hangnemet ütött meg Magyarországgal szemben. A riporter kiemelte, a lengyel kormányfő „Orbán-fáradtságról” beszélt.

Tusk „Ellenségnek tekint minket, és ez sajnos nem túlzás.

De tudja, Magyarország és Lengyelország, a magyarok és a lengyelek testvériségben élnek, ezért nem hagyjuk, hogy Tusk miniszterelnök úr megzavarja ezt a testvériséget, megértjük, hogy neki ez a politikai álláspontja, rendben… ezzel együtt tudunk élni” – válaszolta Szijjártó Péter.

A belga műsorvezető arról is kérdezte a tárcavezetőt, miért nem találkozott még Orbán Viktor miniszterelnök Volodimir Zelenszkij elnökkel. Szijjártó Péter hangsúlyozta: történelmünk legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre. Ismertette: több mint egymillió ukrajnai menekültet fogadott be Magyarország és az 1500-at is meghaladja azon óvodák és iskolák száma, ahová ukrán menekült gyerekek járnak. „Senki sem beszél a tényről, hogy folyamatosan segítünk több mint 500 ezer ukrán családnak Ukrajnában, nemcsak a nyugati részen, hanem összesen húsz megyében Ukrajnában” – közölte. Hozzátette: „Tehát

az utolsó dolog, amit tenniük kellene, az az, hogy kioktatnak minket arról, hogyan legyünk szolidárisak Ukrajnával, rendben van?”

Elmondta: „Mindig nagyon világossá teszem az álláspontomat mindenki számára, és nagyon világossá tettem az álláspontunkat Szergej Lavrovnak és az összes orosz kollégának egyaránt, hogy mi elítéljük a háborút. A háború rossz, rossz nekünk, rossz Ukrajnának, rossz Európának, és szeretnénk, ha abbahagynák. Nagyon

könnyű ukránpártinak lenni itt, Brüsszelben, Washingtonban a szép irodákban, de tessék megpróbálni Moszkvában! Én ott voltam

és részt vettem az Orosz Energiahéten, körülbelül ezer ember volt ott a teremben. Ott ültem Oroszország miniszterelnök-helyettese és a legnagyobb oroszországi energetikai vállalatok vezetői mellett, és ott nyíltan kijelentettem, hogy elítéljük a háborút, és azt szeretnénk, ha ez a háború véget érne, és ez rossz nekünk.”

