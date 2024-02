Szakértő: „A háború az ukránoknak élet-halál harc, hiszen az orosz célok totálisak!”

Jójárt Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos munkatársa volt az InfoRádió Aréna című műsorának vendége, ahol a szakértő a két éve tartó orosz-ukrán háborút elemezte. Jójárt szerint Oroszország villámháborús terve hibás percepciókon alapult, Putyinék nem számoltak olyan mértékű ellenállással, amellyel már az offenzíva első napjaiban szembesültek. Ennek köszönhető, hogy a támadás megindítása után két évvel

a konfliktus még mindig egy „felőrlő jellegű háború” formáját ölti.

A szakértő úgy látja: Ukrajna élet-halál kérdésének tekinti a háborút, „nagyon nehéz is lenne másként tekinteni erre, hiszen az orosz célok totálisak!” – fogalmazott, majd hozzátette: nem véletlen az sem, hogy az ukrán lakosság kilencven százaléka továbbra is teljes mellszélességgel támogatja a fegyveres ellenállást.

Nincs konkrét orosz terv a háború utáni időszakra

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a háború megnyerése esetén létezik-e Putyinéknak elmélete arra vonatkozóan, hogy mit fognak kezdeni Ukrajnával, Jójárt kifejtette: ezzel kapcsolatban tanácstalanok az orosz katonai gondolkodók is.

Főleg a nácitlanítás – mint politikai cél – Ukrajnára való alkalmazása az ami feladja a leckét”

– fogalmazott a szakértő, aki szerint ha Putyinék a második világháborús történelmi párhuzamból indulnak ki, akkor egész Ukrajnát meg kellene szállniuk, amire – tekintettel arra, hogy Európa Oroszország utáni legnagyobb területű országáról van szó – nincs képesség orosz részről. Jójárt Krisztián szerint akármekkora terület is marad Ukrajna kezén, Oroszország arra továbbra is úgy fog tekinteni, mint egy ellenséges hídfőre, amelyen keresztül a nyugat folyamatosan próbálja majd destabilizálni őket. A szakértő szerint Oroszország még most sem látja, hogy „hogyan lehet ezt az egyenletet feloldani”.

