Megindultak a csehek is – több száz traktorral vonultak fel a gazdák Prágában (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az Európai Unió lassan minden tagállamában fellángolnak a gazdatüntetések. A MAGOSZ február 7-ére szervezett demonstrációt a magyar-ukrán határhoz. Záhonynál azért vonultak fel traktoraikkal a termelők, hogy tiltakozzanak, amiért Brüsszel újabb egy évvel meg akarja hosszabbítani az ukrán gabonafélék és élelmiszerek vám- és kvótamentes beengedését az EU piacára, tovább mélyítve a már most is súlyos agrárpiaci válságot.