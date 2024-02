Elon Musk szerint kizárt, hogy Putyin veszítsen, és azt is elmagyarázta, hogy miért

Elon Musk szerint az Egyesült Államok nem támogathatja tovább Ukrajnát, ezért felszólította a kormányt, hogy állítsa le a fegyverszállításokat. Musk úgy látja:

kizárt, hogy Vlagyimir Putyin elveszítse a háborút.

Az Independent cikke szerint az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatás vizsgálatára azért került sor, mert a demokrata vezetésű szenátus hétfőn előkészítette a terepet az Ukrajnának, Izraelnek és Tajvannak szánt 95,34 milliárd dolláros segélycsomag végleges elfogadásához. Eközben a republikánusok által ellenőrzött képviselőházban egyre nagyobb kétségek merülnek fel a jogszabály sorsát illetően. Musk szerint a háború elhúzódásával naponta rengeteg ukrán hal meg, és

csak akkor lenne értelme több lőszerrel és fegyverrel támogatni az országot, ha újabb területeket sikerülni visszafoglalniuk.

„Ha már emberek halnak meg, akkor annak célt kell szolgálnia, nem csak egy mérföld ide, egy mérföld oda. Kizárt, hogy Putyin elveszti a háborút, ha az orosz elnök meghátrálna, meggyilkolnák és az utóda még keményebb lenne mint ő” – hangoztatta a milliárdos vállalkozó.

Nyitókép: Slaven Vlasic / Getty Images for The New York Times