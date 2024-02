Egyre nehezebben tartja magát az ukrán haderő

Az elmúlt hetekben egyre több helyen szakad át az ukrán védelem, az oroszok frontvonal több szakaszára is nagy nyomást gyakorolnak, most újra Avgyijivkánál törtek át, ezúttal észak felől – írja a Portfolio. A Donyecktől északnyugatra fekvő városnál Moszkva két megoldással is próbálkozik: egyrészt igyekszik bekeríteni a védőit, de legalább az utánpótlásvonalak felett átvenni az ellenőrzést, vagy pedig a frontvonalak előretolásával megszerezni a települést.

Az orosz erőfeszítések – hatalmas veszteségek árán – eredményre vezettek, sikerült bejutniuk a település déli részébe, ahonnan azóta sem tudják kiszorítani őket.

Ma egy újabb jelentős behatolásról terjedtek el felvételek az X közösségi médiaplatformon. A közzétett térképek alapján nagyjából másfél kilométerrel nyomultak előre a támadók, megszerezve a város szélén található dácsanegyedet. Ha a híresztelések igaznak bizonyulnak, a város védői nehéz helyzetbe kerülhetnek, mivel két oldalról is nyomás alá helyezik őket az orosz támadók.

Nyitóképünk illusztráció: Ukrán katonák a bahmuti frontszakaszon, Diego Herrera Carcedo / Anadolu via AFP)