Szájer: Hamis vádakat fogalmaznak meg azok, akik szerint ma Magyarországon diktatúra van

A kommunizmus volt az az ideológia, amelynek a nevében a világon a legtöbb ember adta életét. A leggyilkosabb eszmére emlékezünk, aminek az elfelejtése nem lehetséges – idézi a Telex Szájer Józsefet, a Szabad Európa Intézet igazgatóját, aki pénteken Bauer Sándor szobránál, a kommunizmus áldozatainak emlékére rendezett budapesti ünnepségen beszélt.

Az egykori európai parlamenti képviselő kijelentette, az 1950-es évek Magyarországán nem érvényesültek a szabadság és az emberi méltóság elvei. „Éppen ezt tagadta meg mindenkitől. Erre a hiányra mindig emlékeznünk kell” – fogalmazott. Szájer azt mondta, Bauer Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon idegen megszállás van, éppen ezért az ő emlékét folyamatosan őrizni kell.

„Amikor rá emlékezünk, akkor a kommunizmus sok százmillió áldozatára együtt emlékezünk. Nem lehet rájuk egyenként tekinteni”

– állította.

A volt politikus szerint Bauer önként vállalta az áldozatot egy hazafias és a szabadság érdekében tett cselekedettel, amelyet a mai életünk normalitásának mércéjével őrültségnek mondanánk: meggyújtotta magát a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Szájer a mai helyzetről szólva kijelentette, ma Magyarország alaptörvénye garantálja az emberek méltóságát, olyan világban élünk, ahol ilyen tetteket már nem kell elkövetni. Arról is szólt, hogy most is vannak külföldiek, akik azt mondják, Magyarországon diktatúra van, ám ők hamis vádakat fogalmaznak meg.

Nyitókép: Szájer József, a Szabad Európa Intézet igazgatója beszédet mond a Bauer Sándor szobránál, a kommunizmus áldozatainak emlékére rendezett budapesti ünnepségen 2025. február 21-én. Mellette Csigás Zoltán, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke (j). MTI/Balogh Zoltán