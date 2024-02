Egyre nagyobb a baj: már a demokraták sem bíznak Joe Bidenben

Jogos kérdésnek nevezte Hillary Clinton a Joe Biden amerikai elnök életkorával kapcsolatos aggodalmakat. A volt first lady azzal folytatta az MSNBC műsorában, hogy érdemei miatt áll Biden mellett – szúrta ki a Magyar Nemzet.

A Fox News arról írt szombaton, hogy Bill Clinton volt elnök vezető stratégája, James Carville arról beszélt, hogy a Fehér Háznak kevés bizalma van Biden elnökben, miután visszautasított egy interjút a Super Bowl döntője előtt. Carville, aki régóta demokrata párti, a CNN-nek árulta el a véleményét a helyzetről.

Ezekben az órákban van a legnagyobb tévénézettség egész évben, aznap lehetőséged nyílik egy 20-25 perces interjúra, te pedig visszautasítod? Ez egyfajta jele annak, hogy a stáb nem bízik benned vagy te magad nem bízol a stábban. Ezt nem lehet másképp értelmezni”

– mondta James Carville.

A Mandiner pénteken számolt be arról is, hogy már az amerikai különleges ügyész szerint is „rossz memóriája” van Bidennek. Robert Hur megállapítása szerint Joe Biden „szándékosan tartott vissza” többi között alelnöki idejéből származó katonai és nemzetbiztonsági információkat tartalmazó iratokat, ugyanakkor úgy érvel, hogy nehéz lenne a vádemelés az elnök ellen, aki az esküdtszék előtt „egy szimpatikus, jószándékú, rossz memóriával rendelkező idős emberként tűnne fel”.

***