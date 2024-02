„Cionistáknak nyaló szardarabnak” nevezte Bonót a Pink Floyd egykori vezére

Roger Waters most egy másik nagyvad popsztárnak ment neki, hasonlóan kemény szavakkal. Bonót, az ír U2 énekesét nevezte „undorító szardarabnak”.

Ebbéli véleményét amiatt fogalmazta meg Waters, mert Bono a U2 egyik legutóbbi koncertjén, Las Vegasban tisztelgett a tavaly októberi, izraeli Hamasz-terrortámadásban meghalt fesztivállátogató, ártatlan fiatalok előtt, mielőtt előadták volna a nyolcvanas évekbeli háborúellenes Pride című slágerüket. Annak szövegét kicsit átírva adta elő Bono:

„Early morning, Oct. 7, the sun is rising in the desert sky… Stars of David, they took your life but they could not take your pride.”

Roger Waters ennek kapcsán kapott videóra vett dührohamot.

„Bárki, aki ismeri Bonót, megrázhatná, amíg végre nem lenne ekkora darab szar” – jelentette ki Waters. „El kellene kezdeni mondani ezeknek az embereknek, hogy a véleményük undorító, csak nyalnak a cionista entitásnak.. A Dávid-csillagról énekelni, az egyik legundorítóbb dolog volt, amit valaha láttam” – mondta a Pink Floyd egykori zenésze.

Bono eddig nem reagált Roger Waters bekóstolására.

