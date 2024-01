„A baloldalt egyébként is a demokrácia és annak exportja addig érdekelte igazán, amíg azt hitték, hogy a munkásosztály tömegeire támaszkodva, a tudatformálás eszközeit (média, iskolák, egyetemek, kultúra) kézben tartva mindig kényelmes többséget fognak szerezni. Amint azonban ez látványosan nem működik (tekintve, hogy az emberi létezésről, a közösségekről, nemzetről, hitről, családról gyökeresen más a felfogásuk, mint az elsöprő többségnek), kicsit módosítottak a demokrácia értelmezésén.

Ez a leglátványosabban e pillanatban éppen abban a két államban jelentkezik, amelyeket a történelem többször is (legutóbb a második világháború kirobbanásakor) egymás végzetének rendelt. Most látszólag egy oldalon vannak, de a puskaporos hordó mindig veszélyes, bárki is álljon a kanóc mellett. Németországban a történelem megismétlődésétől tartva, a népszerűségi listákon egyre feljebb kúszó

AfD (Alternatíva Németországnak) pártot igyekeznek a náci múlttal összemosni,

nem vévén észre, hogy csakugyan bele lehet lépni kétszer ugyanabba a folyóba, aminek része az a mérhetetlen provokáció és a német nemzeti értékek semmibevétele, amit anno a weimari köztársaság is eljátszott, megágyazva Hitler hatalomra jutásának.

Ahelyett, hogy megszüntetnék az okot, amelynek eredménye az AfD támogatásának növekedése, összetörik a tükröt, vagyis azt hiszik, egy betiltással hirtelen mindenki megtér a szocdemek és zöldek kebelére. De az is lehet, hogy még tovább akarják feszíteni a húrt, amíg el nem csattan az a bizonyos pofon, amit a transzok is e pofonok ígérgetésével igyekeznek kiváltani. Akkor majd felindulnak testvéri tankok, rendet teremtenek és hatalomban tartják vagy oda segítik a számukra kedves politikusokat, amiképpen ez Lengyelországban is történt.

Akkor aztán, ha a megfelelő színezetű pártok diktálhatnak, hirtelen eltűnnek a jogállamisági problémák,

és amiképpen 2006-ban sem zavarta Brüsszelt a szemkilövető illegitim kormányzat és utcai pribékjeiknek garázdálkodása, úgy Donald Tusk köztelevízióba delegált verőemberei is szívesen látott vendégek lesznek az Európa partin, ellentétben a korrupció ellen fellépő, ezért börtönbüntetésre ítélt, de az elnöktől kegyelmet kapó, majd a mentelmi jog megsértésével újból őrizetbe vett, és más eszköz híján éhségsztrájkhoz folyamodó egykori belügyminiszter és helyettese.

Mindenesetre a pofonosztónak jó tudnia, hogy aki adja, az kaphat is.

Sőt, néha a békés válasz sem eredménytelen: Gandhi a briteket, a keresztények pedig a római császárokat győzték le ezzel. Nem biztos, hogy a betiltásra ítélt AfD-nek, vagy a börtönbe zárt lengyel politikusoknak rosszabbak a kilátásai. Václav Havel a börtönből az elnöki székbe ült át. Lehet, hogy Molnár Áron (noÁr) is erre játszik, bár színészként érezhetné, mi a különbség a komédia és a dráma között.”

***