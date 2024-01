Ukrán EU-szaklap: Pukkadjon meg az oroszpárti Orbán, de engednünk kell neki

Emellett örvendezik Szidorenko annak is, hogy a magyar kormányzati tisztviselők most kevesebbet „szidják” Ukrajnát, mint korábban, emellett Szidorenko „diplomáciai forrásai” arra is utalnak, hogy Magyarország „beleegyezett abba, hogy feloldja a vétót” az EU Ukrajnának nyújtandó ötvenmilliárd eurós támogatása kapcsán. (Ilyet diplomáciai forrásokból egyelőre még senki más nem hallott.) Mindezek szerinte arra utalnak, hogy „Budapest Ukrajna-politikájának radikális megváltoztatására készül”.

Nem eszik olyan forrón a miniszterelnököt

Arra azért még nem vetemedik az ukrán újságíró, hogy Orbán Viktorról pozitív hangvételben írjon: a miniszterelnök szerinte

nem lett ukránpárti és nem kezdett el hinni a győzelmünkben, ilyen csodára nincs remény”.

Ezután a szokásos magyarellenes tirádák következnek: „Magyarország a Kreml narratíváit terjeszti állami szinten Oroszország ukrajnai háborújáról, ellenzi a fegyverszállítást Ukrajnának, és időről időre blokkolja a hazánkkal kapcsolatos EU- és NATO-döntéseket, vagy ezzel fenyeget. Emellett radikalizálja a magyar társadalmat, a belföldi propaganda eszközeként használva Ukrajnát. Ráadásul Orbán személyesen teszi tönkre az európai egységet a Putyinnal szembeni diplomáciai blokád kapcsán, és nem lát problémát abban, hogy az agresszorállam vezetőjével találkozzon.” Ennek mentén Szidorenko kimondja a verdiktet: „Minden okunk megvan arra, hogy Orbánt és rezsimjét ne csak autoriternek, de oroszpártinak is nevezzük”.

Az oroszpártizó Szidorenko ugyanakkor rögtön a következő bekezdésben elismeri, hogy az oroszpártizás badarság.

„A magyar diplomaták és politikusok őszintén felháborodnak, amikor azt mondják róluk, hogy oroszpártiak” – írja az újságíró, aki szerint „ebben van is valamennyi igazság, mert a magyar vezető nem nyilvános politikája az EU-ban és a NATO-ban más, mint aminek kívülről látszik”. Szerhij Szidorenko elismeri: „a szakértői közösségben elterjedt az a vélemény, hogy Orbán oroszpárti politikája nem kötődik semmiféle olyan megállapodáshoz, amely közötte és a Kreml között köttetett volna”. A valódi ok nem túl bonyolult: „Orbán egyszerűen nem hisz Ukrajnában. Őszintén hiszi és állandóan ismételgeti, hogy az ukránoknak nincs esélyük megnyerni a háborút. Hogy Oroszország így vagy úgy, de győzni fog, mert nagyobb, és a Nyugat nem fogja tudni hosszan támogatni az ukránokat.”

Orbán Viktor nagy terve

A szerző leszögezi: Orbán Viktornak „nincsenek elvei és értékei”, kizárólagos célja a Fidesz hatalmának megtartása, minden más csak eszköz, lecserélhető. S ilyen eszköz az EU-tagság is, amelyet a magyarok több mint 80 százaléka támogat. Orbán „irányváltásának” Szidorenko szerint az az oka, hogy a miniszterelnök „rádöbbent, mennyire elszigetelt Ukrajna ügyében”, és

olyan tervei vannak a közeljövőre, amelyek nem férnek össze az európai pária szerepével”.

Az újságíró felidézi, hogy a Fideszt ebben a parlamenti ciklusban kiutálták az Európai Néppártból, most pedig az Európai Konzervatívok és Reformerek felé tart. Ennek feje Giorgia Meloni – s itt a válasz a címben feltett kérdésre: Szidorenko szerint az olasz miniszterelnök kényszeríti Orbánt az Ukrajnával való kibékülésre: „Az ECR-ben résztvevő minden kulcsfontosságú párt nyíltan és aktívan támogatja Ukrajnát az orosz agresszorral szembeni háborúban”, így ha Orbán eddigi politikáját megtartva lépne be az ECR-be, „nem csak az európai színtéren lenne számkivetett, de partnerei között is, akikben bízhat EU-s problémái megoldása kapcsán”.

Mit várhat Ukrajna?

Szidorenko leszögezi: „a felek között objektíve hiányzik a bizalom”, Orbán és Zelenszkij között elképzelhetetlen a barátság. Ugyanakkor úgy látja, hogy Ukrajnának engedményeket kell tennie.

„Kijevnek meg kell értenie, hogy még a jelen helyzetben is, amikor a körülmények megálljt parancsolnak Orbánnak, csak akkor lesz ez lehetséges, ha engedményeket teszünk” – elemez Szidorenko.

Itt következik az elemzés legmeghökkentőbb része, melyben az esetleges konkrét magyar feltételekről esik szó – mint kiderült, az ukránok nagyonis jól tudják, mi velük Magyarország problémája. „Budapest valószínűleg konkrét garanciákat fog kérni az elfogadott törvény implementációjára”, emellett talán felmerül majd „a magyarok KMKSZ pártjának vezetője, Brenzovics László Ukrajnába való visszatérésének ügye, aki az Ukrán Biztonsági Szolgálat vele szembeni elég kétséges vádjai miatt menekült Magyarországra”. Ilyen nyíltan még Ukrajnában soha nem ismerték be, hogy Brenzovics László ellen alaptalan boszorkányüldözés folyt.

Az újságíró még hozzáteszi, hogy szerinte a magyar külpolitika Ukrajnából nézve kisebbségi komplexusosnak tűnik, valamint hogy Orbán Donald Trump győzelmében reménykedik az amerikai elnökválasztáson, mert „pontosan tudja, hogy Biden alatt nincs esélye Washingtontól támgoatást kapni”.

Zárásul megjegyzi:

„Mindegy, mit gondolunk Orbánról iránt személyesen, vagy a hatalmi rendszerről, amit Magyarországon kiépített”, mert Ukrajna NATO- és EU-integrációja „rajta múlik”.

Ezért aztán Magyarországgal még időleges és rossz békét is jobb kötni, mint folytatni a nyílt ellenségeskedést.

Nyitókép: YouTube/Jevropejszka Pravda