Rákot diagnosztizáltak a yorki hercegnénél

Sára yorki hercegnénél nemrég bőrrákot diagnosztizáltak, hat hónappal azután, hogy mellrákja miatt komoly orvosi kezeléseken esett át – idézte András herceg egykori feleségének képviselőjét a The Sun. Mint írták, az orvosok nemrég egy olyan anyajegyet távolítottak el a testéről, amely rosszindulatú melanomának bizonyult– ez a bőrrák legsúlyosabb formája.

A The Sun szerint a yorki hercegné „jó hangulatban” van, de „nyomasztónak” találta, hogy fél éven belül másodszor is rákot diagnosztizáltak nála. Most azonban meg kell várnia az eredményeket, hogy kiderüljön, a betegségnek vannak-e áttétei – írta a lap.

A yorki hercegné az elmúlt hetekben Ausztriában lábadozott. Bennfentesek szerint:

Ez nem volt könnyű időszak számára.”

A The Sun hozzátette, hogy „Fergie-nek” – Sára hercegné lánykori neve Sarah Ferguson – további vizsgálatoknak kell alávetnie magát, de remélik, hogy az anyajegyet elég korán megtalálták ahhoz, hogy elkerüljék a további egészségügyi problémákat.

Úgy tűnik, hogy a brit királyi családnál gyakran megfordulnak mostanság az orvosok:

a múlt héten Katalin hercegné hasi műtéten esett át, III. Károly pedig megnagyobbodott prosztatája miatt szorul kezelésre.

***