Politikai válság és káosz Németországban, jogállami rend Lengyelországban

„Persze szívesen megnéznénk, ahogy az AfD választásokat nyer és nekiáll rendezkedni, mondjuk pont azokkal a jogállami eszközökkel, amelyekkel Tusk elvtárs olyan szép eredményeket ér el. A német gazdák és a támogatóik hiába képviselnek jelentős társadalmi erőt, nem fognak az AfD-n kívül politikai támogatást kapni. Azt bizonyosan meg tudja akadályozni az amerikai kézben lévő német mélyállam. A lengyel tiltakozás lehet, hogy ellaposodik, az is lehet, hogy Tuskot pacifikálják valahogy, de a német helyzet csak rosszabbodhat.

A németek, az a kb. negyven milliónyi, aki még többé-kevésbé németnek tekinthető, elért a tűrőképessége végére. A jelenlegi Németország válsága az egyik legmélyebb társadalmi krízis, amit valaha megtapasztalt az emberiség, mert nem évszázadok alatt következett be, hanem egy emberéleten belül, talán három nemzedék sem kellett hozzá, hogy a még megtörten is nagy német nemzet népként is megszűnjön, a német államiság pedig önmaga paródiájává váljon és lelkesen ügyködjön a saját felszámolásán. Nem tudhatjuk mennyi életerő maradt még azokban, akiknek még rémlik a németségük, de már csak az életösztön okán sem tűrhetnek tovább.

Ezek németek, tehát német módra fognak nekimenni a végsőnek tekintett küzdelemnek. Akárhogy is lesz, hosszú, brutális végvonaglásokkal teli válság, vagy haláltusa lesz belőle, ami Európát, nem csak az EU-t, hanem a kontinenst is, önálló entitásként szinte bizonyosan letörli a térképről.”

