Döbbenet! Nem kérnek személyit sem a migránsoktól az amerikai repülőgépeken

Az amerikai utasok felháborodtak az amerikai repülőtereken megjelenő táblák miatt, amelyek szerint a migránsokat a megfelelő személyi igazolványok bemutatása nélkül is felengedik a járatokra – számolt be a New York Post. A belföldre utazó amerikai állampolgároknak érvényes személyi igazolványt vagy útlevelet kell felmutatniuk a repülőgépre való felszálláshoz, de egyes repülőtereken elhelyezett táblák szerint

egyes újonnan érkezett migránsokra más szabályok vonatkoznak.

A táblák azt állítják, hogy a Közlekedésbiztonsági Hivatal a Vám- és Határvédelemmel együttműködve „érvényesíti a felnőtt, nem amerikai állampolgárságú utazási okmányokat, ha az utazó egyébként nem rendelkezik elfogadható személyazonossági igazolvánnyal”. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azok a migránsok, akik az úgynevezett CBP One alkalmazás segítségével léptek be az országba – havonta mintegy 45 000 ember –, használhatják azt úti okmányként, és még azt is eldönthetik, hogy engedélyt adnak-e a hatóságoknak arra, hogy lefényképezzék őket.

Fotó: AFP / NURPHOTO / John Lamparski