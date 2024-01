A szilveszterező tömegbe hajtott egy autós New Yorkban

Helyi idő szerint hétfő hajnalban a tömegbe hajtott egy sofőr New Yorkban, a Times Square közvetlen közelében tartott szilveszteri ünnepség közelében. A balesetben legalább kilenc ember megsebesült, köztük több rendőr is – közölte a New York Post.

A beszámolók szerint

a rendőröket egy utcai vitához riasztották, ahol egy 44 éves férfi próbált elmenekülni a helyszínről.

A sofőr végül egy teherautóba ütközött, a rendőrök egyedül találtak rá, amikor elfogták.

Vasárnap James Smith, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) New York-i irodájának igazgatóhelyettese vasárnap arról számolt be, hogy a nemzetközi és belföldi terrorizmus megemelkedett kockázata miatt látnak fenyegetettséget az ünnepi eseményekre nézve, ugyanakkor a hatóságok nagy létszámban vannak jelen az utcákon, egyenruhában és civilben egyaránt.