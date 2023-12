Hivatalos: drónokkal támadtak meg amerikai rombolókat a Vörös-tengeren

Az amerikai haditengerészet megsemmisített négy, a Vörös-tenger déli részén lévő amerikai romboló felé tartó drónt, amelyet Jemen húszik ellenőrizte részéről lőttek ki – jelentette be vasárnap az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága (CENTCOM). A parancsnokság az X közösségi platformon egyúttal azt is közölte, hogy az amerikai erők szombaton két, a térségen áthaladó hajó vészjelzéseire is válaszoltak. Az indiai, illetve norvég zászló alatt közlekedő olajszállító tartályhajók dróntámadást jelentettek.

A térségben néhány napja kezdődött az Egyesült Államok vezetésével zajló, a Vörös-tenger hajózási szabadságát biztosítani kívánó nemzetközi misszió,

az őrjáratokban több tucat ország vesz részt.

Szolidarítás a palesztinokkal

A nemzetközileg elismert jemeni kormány ellen harcoló húszik több támadást indítottak a térségben Izrael felé haladó hajók ellen. A lázadók a műveleteket

a palesztinokkal való szolidaritással indokolják,

és leszögezték: minden, a zsidó állam felé haladó hajót célpontnak tekintenek mindaddig, amíg az izraeli blokád alatt álló Gázai övezet élelmiszerhez és orvosi felszereléshez nem jut. Mindeközben az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) szombaton azt közölte, hogy iráni dróntámadás ért egy libériai zászló alatt közlekedő, japán tulajdonban lévő olajszállító hajót az Indiai-óceánon, 200 tengeri mérföldre India partjaitól. A tárca közleményben kiemelte, hogy 2021 óta ez volt a hetedik, kereskedelmi hajó ellen elkövetett iráni támadás.

