Meloni kiállt Orbán mellett: Az Európai Bizottság szigorúbb Magyarországgal, mint más tagállammal

Arról is beszélt, hogy Róma Kijev oldalán áll, de a megoldást nem kizárólag Ukrajna anyagi támogatása jelenti. Szavai szerint a háború következményeivel is számolni kell, mivel a konfliktus az európai közvéleményt már eddig is terhelte.

Európa nem három tagból áll, hanem huszonhétből, és mindenkivel tartani kell a kapcsolatot: én Németországgal, Franciaországgal, de Magyarországgal is beszélek”

– tette hozzá.