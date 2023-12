Európa be fog hódolni az iszlámnak – vallja a volt német kémfőnök

A volt német kémfőnök, Hans-Georg Maaßen, aggodalmát fejezte ki az európai kontinens jövője kapcsán, és meggyőződése szerint Európa hajlamos lesz a jövőben elfogadni az iszlám befolyását. Maaßen kritikát fogalmazott meg az európai migrációs politika ellen, és felhívta a figyelmet a mértéktelen bevándorlás veszélyeire. Magyarországon ezek a hangok már megszokottak, Németországban viszont ezeknek a kritikáknak teljesen más a helyiértéke – írta meg a Neokohn.

Maaßen úgy véli, hogy az iszlám befolyás eredményeképpen az európai kultúrák fokozatosan elpusztulnak.

Jövőkép nélkül

Szerinte a jelenségét már most is megfigyelhetjük, különösen a nagyvárosokban, ahol az „értékek elvesztése” alapvető problémát jelent Európában. Aggodalmát fejezte ki az iránt is, hogy nincs egyértelmű elképzelés arról, merre halad és hol lesz Németország és Ausztria 2030-ban.

Maaßen hangsúlyozta, hogy az európaiaknak hiányzik a küldetéstudat, és ezért alulmaradnak azokkal szemben, akik rendelkeznek olyan vallással vagy ideológiával, amely megadja nekik a választ erre a kérdésre. Kiemelte, hogy az európai emberek többségéből hiányzik a küldetéstudat.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy a migránsokban, akiket néha lenéznek, mert kevésbé fejlett országokból érkeznek, jelen van ez a küldetéstudat. Ez pedig jelentős előnyt biztosíthat számukra hosszútávon.

„Egy teljesen más kultúra közeledik felénk. Erre egyáltalán nem vagyunk felkészülve, mert mi még arra sem vagyunk képesek, hogy a konfliktusokat erőszakkal oldjuk meg, mint ezek az arab államokból származó családi klánok.

Ezek az emberek erőszakkal oldják meg a konfliktusokat, míg a közép-európaiak azt gondolják: ez csak bíróságon keresztül történhet”

– fogalmazott Hans-Georg Maaßen az Exxpress nevű osztrák lapnak.

Hozzátette, hogy „az európaiak azért fognak behódolni, mert egyrészt egyáltalán nem képesek érzékelni ezt a konfliktust, másrészt pedig nem képesek hasonló módon megoldani a konfliktusokat”.

Nyitókép: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images