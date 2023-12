EU-s pénzek a fa alá: akkor most melyik melyik?

A magyar kohéziós alap összesen 22 milliárd eurós a 2021-2027-es hétéves költségvetési ciklusban. Ebből tavaly decemberben az Európai Bizottság javaslatára az EU Tanácsa – tehát a tagállamok – 6,35 milliárd eurót felfüggesztettek és tizenhét jogállamisági feltétel mögé zártak, tehát ezek (meg a novemberi hitelmegállapodással 10,4 milliárdosra hízott magyar helyreállítási alap) azok a pénzek, amelyeket Brüsszel „korrupciós és jogállamisági aggályok” miatt fagyasztott be. Ezt levonva a kohéziós pénzekből marad 15,7 milliárd euró, melyet már tanácsi döntés nélkül, saját hatáskörben, horizontális (minden pénzre érvényes) és vertikális (csak egy bizonyos szakpolitikai területet érintő) feljogosító feltételekkel tartottak vissza. Ebből 2,7 milliárd eurót (2+0,6+0,1 milliót) az akadémiai szabadság állítólagos sérelme, a gyermekvédelmi törvény és a túl szigorú migrációs politika miatt nem kapunk meg. A fennmaradó 13 milliárd eurót az igazságügyi rendszerrel kapcsolatos aggályok blokkolják.

Ezeket az aggályokat a magyar kormány már májusban orvosolta – úgy, hogy az orvoslásukra benyújtandó törvénycsomagot Varga Judit akkori igazságügyi miniszter előzetesen betűre leegyeztette Didier Reynders igazságügyi biztossal –, majd júliusban készre jelentette.

A legkülönbözőbb időhúzási taktikákat bevetve mára juthat el a Bizottság odáig, hogy előálljon a farbával: jó vagy nem jó így az igazságügyi reform?

Mivel a szöveget kis túlzással maguk írták, a tisztázó kérdéseket pedig a kormány egytől egyig megválaszolta, a közben felmerülő problémákat orvosolta, nem maradt igazán politikai tér mást mondani, mint azt, hogy jó. Egy kis turpisság azért van az ügyben – várhatóan úgy fogadják el teljesítettnek az igazságügyi feltételeket, hogy azért mégsem 13, csak 10 milliárd eurót kelljen felszabadítani. De ez is bőven fedezi az elmúlt két évben a költségvetés által előfinanszírozott kohéziós projekteket, illetve az EU-s fejlesztési projektek gördülékeny megvalósítására ad teret 2024-ben is.

Milyen pénzek jönnek még?

Ezen a tízmilliárd eurón kívül folyamatosan és fennakadás nélkül érkeznek az agrárpénzek – 3200 milliárd forint brüsszeli mezőgazdasági támogatás, amit 600 milliárd forint magyar állami társfinanszírozás egészít ki, a legtöbb, ami adható. Emellett már a helyreállítási terv és a kohéziós program tavaly decemberi elfogadásakor folyósítottak 130 milliárd forintnyi előleget a kohéziós pénzekből. Idén novemberben pedig – feltehetőleg Ursula von der Leyen és Donald Tusk tegnap megválasztott lengyel miniszterelnök alkujának eredményeként – kaptunk 350 milliárd forintnyi előleget az Unió energiafüggetlenségét támogató REPowerEU alapból.

A mostani bejelentés messze a legnagyobb horderejű eddig; a Magyarország számára felszabadult EU-s pénzek összege ezzel több mint megduplázódik, eléri a 7480 milliárd forintot.

Minden forrást – agrárpénzeket, kohéziós pénzeket és helyreállítási pénzeket összevetve – 15,6 ezer milliárd forinttal tartozik nekünk Brüsszel; mai állás szerint ennek 47,8 százalékát brusztolták ki eddig a brüsszeli frontharcosok,

Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Judit volt igazságügyi miniszter, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és uniós főtárgyaló, valamint az újonnan belépett, de a miniszterelnök mellett végig igen fontos szerepet játszó Bóka János EU-ügyi miniszter.

Jó hír még több pénzről

Ha a mai bizottsági bejelentés az értesüléseknek megfelelően zajlik, annak a pénzek megérkezésén kívül további pozitív hatásai is lesznek: a horizontális feljogosító feltétel, amit a Bizottság ma kipipál, az agrárpénzeket és az előlegeket kivéve minden uniós forrás megszerzésének előfeltétele. Azzal, hogy ennek eleget tettünk, egy jelentős lépéssel közelebb kerültünk a jelenleg még jogállamisági feltételek mögé zárt helyreállítási pénzek, valamint a jogállamisági eljárással érintett 6,35 milliárd eurónyi kohéziós pénz megszerzéséhez is.

Brüsszel szerint a fejleményhez az elmúlt hetekben kialakult Ukrajna-ügyi csetepaténak semmi köze nincsen.

A POLITICO úgy tudja, hogy a Bizottság „esküdözik, hogy betartja a játékszabályokat, és nem volt más választása, mint felszabadítani a pénzt, mert Magyarország elvégezte a szükséges reformokat”. Emellett attól is tartottak, hogy ha most nem szabadítják fel a pénzt, Magyarország az EU Bíróságán perelhette volna ki azt, és jó eséllyel nyertünk is volna. A Mandiner azért az EU Tanácsának csütörtök-pénteki ülését a helyszínről fogja követni – biztos, ami biztos.

Nyitókép: MTI/EPA/Andres Martinez Casares