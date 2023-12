Egyre drámaibb a helyzet Észak-Gázában, ahol már működő kórház sincs

Gáza északi részében gyakorlatilag már nincs működő kórház az üzemanyag, személyzet és utánpótlás hiánya miatt – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön. A Gáza egész területének 36 egészségügyi intézménye közül csupán kilenc működik részlegesen, s ezek mind az övezet déli részén találhatók – mondta csütörtökön Richard Peeperkorn, a WHO gázai képviselője Jeruzsálemből videokapcsolaton keresztül az újságíróknak. Mint hozzáfűzte, az al-Ahli kórház volt az utolsó működő intézmény északon, de jelenleg már csak minimális szolgáltatást nyújt,

a kórházban lévő betegeket még kezeli, de új pácienseket nem fogad.

Peeperkorn az al-Ahli kórházat egy olyan hospice-hoz hasonlította, ahol nagyon korlátozott gondozás zajlik. A tíz főből álló személyzet, orvosok és ápolók, csupán elsősegélyt nyújtanak, fájdalomcsillapítást és sebkezelést végeznek a források hiánya miatt. Peeperkorn hangsúlyozta, hogy már nincs működő műtő a kórházban, amely két napja még az utolsó olyan egészségügyi intézmény volt, ahova az operációra szoruló sérülteket be lehetett szállítani.

A WHO gázai képviselője hozzátette, hogy a legutóbbi izraeli támadások áldozatainak holttestét a kórház udvarán helyezték el, mivel nem tudják őket biztonságosan és méltó módon eltemetni. Peeperkorn arról is beszámolt, hogy Gáza északi részén három „minimálisan működő” kórház van még, amelyekben több ezer menekültet helyeztek el. A WHO közleményében humanitárius tűzszünetre szólított fel.

(MTI)

Nyitóképen: Gázai utcakép (MOHAMMED ABED / AFP)