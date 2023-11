Magyarország rájött, hogy a sok lehetőség megnyílt előtte. Budapesten igyekeznek fenntartani a kárpátaljai magyarság elszigetelt helyzetét az ukrán államon belül, és pénzt kapni a magyarországi jogállamiság problémái miatt befagyasztott uniós forrásokból – írja a zn.ua.

A lap szerint Magyarország mindent megtesz azért, hogy lassítsa az Oroszország elleni újabb szankciók elfogadását.

Az Orbán-kormány különösen vehemensen lép fel, amikor az orosz atomenergia-iparral szembeni korlátozó intézkedésekről van szó. És miközben Ukrajna európai uniós pályáján akadályokat gördít a magyar kisebbség jogainak bővítését követelve, Budapesten egyidejűleg „tűzszünet” és béketárgyalások szükségességéről beszélnek Kijev és Moszkva között.

De mit lehet tenni a magyar vezetéssel szemben?

A cikk többek között erre a kérdésre kereste a választ. A lap végül arra a következtetésre jutott, hogy engedni kellene a magyar kisebbségek jogait illetően.

Kijevnek kompromisszumot kell kötnie.

Természetesen a józan ész, a nemzetközi jog és a nemzeti érdekek védelmének keretein belül. A lap azt is leszögezte, hogy már eleve az Európai Bizottság is azt javasolta, hogy az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalásokat csak akkor kezdjék meg, ha Kijev több feltételt is teljesít.

***