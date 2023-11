Megbilincselve szökött meg Bécsben egy afgán migráns, még mindig nem találják a rendőrök

Már az osztrák belpolitika legmagasabb szintje is azzal a 16 éves afgán állampolgárságú férfival foglalkozik, aki nemrég megbilincselve szökött meg a rendőrségi őrizetből. A Kurier szerint az állami kórházba, Bécsbe vitték a bevándorlót a gerasdorfi fiatalkorúak börtönéből, mikor utazás közben bilincsel a kezén megszökött a fiatal.

A rendőrség kutyákat és helikoptereket is bevetett, hogy megtalálják, de nem jártak egyelőre sikerrel.

Az eset azért is rendkívül kellemetlen az osztrák rendőrség számára, mert az afgán tini megbilincselve videókat készített magáról, amiket meg is osztott a közösségi oldalán, ráadásul azt is lefilmezte, hogy kábítószert vett. Michael Schnedlitz, az FPÖ főtitkára azt mondta, ez nem más, mint a hatóságok megcsúfolása.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Starpix / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP