Már a Politico szerint sem mondanak igazat Joe Bidenék

Találkozott-e Joe Biden fia, Hunter Biden ukrán üzleti partnerével, a Burisma energiacég igazgatójával, Vadim Pozsarszkijjal? Évek óta lebeg ez a kérdés a Bidenék körüli ügyfolyamban. Joe Biden stábja mindvégig tagadta, hogy a politikus apa találkozott volna az ukrán üzletemberrel,

de gyűlnek a bizonyítékok a találkozó megtörténtére.

2015 áprilisában a Cafe Milano nevű washingtoni étteremben került sor egy Hunter Biden által szervezett vacsorára, amin részt vett Pozsarszkij Burisma-igazgató és Joe Biden akkori amerikai alelnök, mostani elnök, Hunter Biden apja – ez derül ki Hunter Biden elhíresült laptopjának levelezéséből. Eszerint a Burisma-fejes közvetlenül a vacsora után megköszönte Hunter Bidennek a lehetőséget, hogy találkozhatott az apjával.

Ezt a találkozót azonban Joe Bidenék azóta is tagadják. Idén júliusban azonban az amerikai Képviselőház bizottsági meghallgatásán Hunter Biden egy korábbi üzleti partnere

eskü alatt tanúskodott arról, hogy bizony Joe Biden is ott volt azon a vacsorán

Hunterrel, a Burisma-igazgatóval és másokkal egyetemben.

Erre a Fehér Ház részéről az a reakció érkezett: „Ahogy számos alkalommal mondtuk, az elnök nem üzletelt a fiával vagy más családtagjával”, valamint hogy az elnök „soha nem beszélt üzletről a fiával”. Hunter Biden gyanús e-mailjeit pedig orosz titkosszolgálati akció termékeinek nevezte.

A Politico által most megszerzett tanúvallomások szerint azonban kétségesek ezek az állítások. A portál és más szakértők szerint nincs bizonyíték arra, hogy hamisított, hackelés által született e-mailekről lenne szó; és gyakorlatilag bizonyítva van az is, hogy tényleg maga Hunter Biden vitte be a laptopot a szerelőhöz, majd felejtette ott a későbbiekben.

A Cafe Milano-s vacsora kapcsán pedig előkerült egy mail, amiben maga Hunter Biden írta meg egy résztvevőnek:

„Apa ott lesz, de ez maradjon egyelőre köztünk”.

Másnap reggel pedig jött az üzenet Pozsarszkijtól: „Köszönöm a meghívást Washingtonba és a lehetőséget, hogy találkozhassak apáddal és együtt töltsünk egy kis időt”.

Tény továbbá az is, hogy akkoriban Joe Biden vezette az Ukrajnában zajló, amerikai kezdeményezésű korrupcióellenes projekteket, ami vizsgálta a Burisma-tulajdonos Mikola Zlocsevszkij gyanús bevételeit is.

A Politico arról is ír: egy az ügyről szóló korábbi cikkük kapcsán a Fehér Ház egyik szóvivője azt kérte, hogy a cikkükbe kerüljön bele az elnöki hivatal állítása a találkozó tagadásáról.

A portál azt is részletezi, hogy

több megszólaló, forrás cáfolta már Joe Bidenék azon állítását is, hogy az elnök soha nem beszélt vagy egyeztetett fia üzleti ügyeiről

– ilyenre a hosszú évek során több alkalommal is sor került a megszólalók szerint.

Hunter Biden kínaiakkal is üzletelt, amiből Joe Biden állításaival szemben több százezer dollárnyi jövedelme is származott a Biden-fiúnak, az általa kontrollált vállalatoknak pedig több millió dollárnyi bevétele is származhatott egy kínai energiavállalattal való együttműködésből.

Egy tévéinterjús kérdésre pedig, ami azt firtatta, hogy Hunter Biden vagy más családtag profitált-e valaha a Biden névből, maga Joe Biden nyilatkozta azt, hogy „egyáltalán nem”. Ezzel kapcsolatban a Politico elővette Frank Biden, Joe Biden öccsének egy 2011-es nyilatkozatát, amiben

maga az elnöki öccs mondta a Washington Postnak büszkén, hogy „hatalmas érték” a neve,

mert ezzel „automatikus elfogadást élvezek, vagy legalábbis meghallgatják a mondandómat”.

Joe Bidenék tehát évek óta folyamatos tagadásban vannak, így próbálván eltolni mindenfajta érintettséget Hunter Biden kétes ügyeiben. A Politico és más portálok szerint viszont egyre több bizonyíték kezdi ki a teljes tagadás hitelességét.

Nyitóképen: Joe és Hunter Biden (Nicholas Kamm / AFP)