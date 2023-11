„Magyarországnak kompromisszumkészebbnek kellene lennie” – az EB egykori külügyi biztosa a Mandinernek

Benita Ferrero-Waldner november 17-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem A páneurópai gondolattól a Maastrichti Szerződésig című konferenciáján tartott előadást Budapesten, ezt követően adott interjút lapunknak.

--

Ön évtizedeken keresztül látta folyamatában, belülről az EU átváltozását. A mostani EU az, amelyet az alapító atyák, majd később az uniós szerződések szövegezői egykor megálmodtak?

Nos, nem tudjuk pontosan, hogy az alapító atyák konkrétan milyennek álmodták meg az EU-t. Az viszont biztos, hogy a gazdasági együttműködés volt az alap, és ezen keresztül

fokozatosan a politikai unió felé haladt ez a folyamat. Ez azóta megtörtént,

és most az a feladat, hogy ezt a politikai uniót megreformáljuk, hatékonyabbá tegyük, ennek érdekében pedig még sok a tennivalónk. Összességében úgy vélem, hogy ez az irány helyes.

Tíz éves távlatban, mondjuk 2033-ra milyen entitás lesz az EU? Egy föderális államszövetség?

Szerintem egy kicsit el kell távolodnunk a föderális állam vagy az államok föderális szövetségének szemantikai kontextusától, mert az Európai Unió egy sui generis jogi intézmény, egy nagyon speciális képződmény. Ezért meg kell várnunk, hogy sajátos evolúciója hova fut ki. A nagy cél az, hogy erős legyen, és egyúttal nyitott a további bővítésre, illetőleg eközben szükséges az is, hogy egyes uniós intézmények működését finomhangolják a hatékonyabb működés érdekében.

Az egyik ilyen vitás intézményi kérdés a hatáskörök ügye, sok tagállam – így Magyarország is – problémásnak tartja, hogy a brüsszeli intézmények folyamatosan tagállami hatásköröket vonnak el maguk számára. Fontos, hogy a tagállamok egyfajta szuverenitásharcot folytassanak?

Általánosságban azt mondhatom, hogy én magam a szubszidiaritás híve vagyok, vagyis úgy vélem, hogy

azokat az ügyeket, amelyeket leghatékonyabban az alsóbb döntési szinteken lehet megoldani, azokat ott is kellene elintézni

– vagyis regionális vagy nemzeti szinten. Egyébként ez az osztrák hivatalos álláspont is. Azokat a kérdéseket azonban, amelyek nemzetközi vonatkozásúak és amelyek helyes kezeléséhez európai kompetenciák szükségesek, európai szinten kellene megoldani – ilyen ügy például a klímaváltozás elleni küzdelem. Hogyan lehet ez ellen harcolni, ha a tagállamok nem egyeznek meg, és nem akarnak egy irányba haladni ennek szabályozásában?

Benita Ferrero-Waldner osztrák külügyminiszter magyar kollégájával, Kovács Lászlóval nyilatkozik budapesti sajtótájékoztatójukon 2003. április 24-én

2004-ben, amikor Magyarország csatlakozott az EU-hoz, ön éppen kitöltötte külügyminiszteri mandátumát az osztrák kormányban. Azóta sok vita volt az unióban, Magyarországot sokan egyfajta bajkeverőnek látják. Ön is?

Szerintem Magyarország egy fontos tagja az Európai Uniónak. De így vagy úgy, a magyar kormánynak szükséges lenne néha módosítgatnia az álláspontjait, kompromisszumkészebbnek kellene lennie, mert az EU olyan szervezet, amely nem favorizálja, ha az ügyei radikalizálódnak. A magyar álláspontok kicsit túlszaladnak;

sokkal diplomatikusabb lenne, ha Magyarország az EU keretrendszerében maradna, és a mozgásterét ebben a keretben használná

– az EU-nak van egy általános, mindenki által elfogadott, korrekt keretrendszere.

Az Európai Bíróság és az Európai Bizottság a jogállamiság kérdését összekötötte az uniós támogatások kifizetésével. Azt mondták, hogy ez egy elvi kérdés. Most pedig úgy tűnik, hogy ha Magyarország az uniós álláspont mögé beállna Ukrajna támogatása kérdésében, akkor Brüsszel megnyitná a pénzcsapot. Akkor ez most elvi kérdés volt, vagy politikai?

Ez egy nagyon nehéz döntés. Valószínűleg itt is egy kompromisszumos megoldást kell találni, hiszen az EU éppen az ilyen közös megoldásokat preferálja. Nem tudom, hogy ebben a konkrét ügyben az EU ezt akarja-e, és az is lehet, hogy Magyarország sem éppen ezt várta, de sokszor az arany középút a megoldás, a kompromisszum.

De akkor a jogállamisági vita elvi kérdés volt, vagy politikai?

Nem gondolom, hogy az uniós politikában az elvi és a politikai síkot ilyen tisztán szét lehetne választani. Ilyen helyzetekben a párbeszédet kell elővenni, ez a válaszom. Én ilyen helyzetben azonnal tárgyalóasztalhoz ülnék, és ütköztetném az érveket, elkezdeném a párbeszédet.

Ha már jogállamiság, akkor zajlik egy másik vita is ez ügyben, most éppen Spanyolországban. A katalán amnesztiatörvény felborzolta a spanyol belpolitikát, az ellenzéki jobboldal uniós szintre kivitte a vitát, mert szerintük a baloldali madridi kormány felrúgta a spanyol jogállamiság elveit. Amikor a magyar vagy a lengyel jogállamiság kérdése volt terítéken, a Bizottság gyorsan mozdult, az Európai Parlament is szívesen vitázott erről, most, amikor egy baloldali kormány sértett uniós elveket, a két uniós testület hezitál. Miért?