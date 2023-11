Fokozott rendőri készültéget rendeltek el az izraeli-koszovói meccs miatt

Miközben az izraeli labdarúgók arra készülnek, hogy vasárnap Koszovó ellen játsszanak egy Euro 2024-es selejtezőt – az első nemzetközi mérkőzésüket azóta, hogy októberben kitört a háború az országban – , a pristinai rendőrség riadókészültségben van, miután a közösségi médiában több bejegyzés is a mérkőzés elmaradását követelte – számolt be a Times of Israel.

Bár a koszovóiak túlnyomó többsége muszlim, Koszovó azt tartja magáról, hogy nincs nála Amerika-pártibb ország a világon, és szilárdan kitart legfontosabb szövetségese és külpolitikája mellett – jegyezte meg a lap.

De miután a a #BabyKillersAreNotWelcomedHere hashtag alatt több tucatnyi, Izrael gázai katonai tevékenységét bíráló üzenet jelent meg a közösségi médiában, a koszovói rendőrség a helyi médiának azt nyilatkozta, hogy

„fokozták a biztonsági intézkedéseket”,

hogy a mérkőzés „ugyanolyan zökkenőmentesen menjen, mint más sportesemények”.

Egyszer már elhalasztották a mérkőzést

A koszovói hatóságok már bejelentették, hogy a vasárnapi mérkőzésre eladott 14 ezer jegy mindegyike személyre szóló, és csak azok a szurkolók juthatnak be a Fadil Vokrri stadionba, akik

mind a jegyet, mind a személyi igazolványukat bemutatják.

A Koszovói Labdarúgó Szövetség (FFK) elismerte, hogy biztonsági okokból fontolgatták hogy a mérkőzést üres stadionban rendezzék meg.

„Az UEFA-val folytatott megbeszélést követően az a döntés született, hogy a mérkőzést nézők előtt játszuk le” – mondta Agim Ademi, az FFK elnöke a helyi médiának.

Ademi hozzátette, hogy

az UEFA szabályzata által előírt összes intézkedést megteszik, hogy a mérkőzést ne övezze semmiféle incidens.

A mérkőzést eredetileg október 15-én rendezték volna, de elhalasztották, miután október 7-én a Hamász harcosai átözönlöttek az izraeli határon, 1200 embert, főként civileket öltek meg, és mintegy 240 túszt ejtettek – idézte fel a Times of Israel.

