A zsidók lemészárlásáról beszél a korábban ünnepelt palesztin aktivistalány

„Azt üzenjük a telepes hordáknak, hogy minden ciszjordániai városban várunk rájuk. Hebrontól Dzsenínig lemészárlunk titeket, és majd azt mondjátok, hogy amit Hitler tett veletek, az csak vicc volt. Megisszuk a véreteket és megesszük a koponyátokat. Gyerünk, várunk rátok” – írta egy héttel ezelőtt a Jewish News Syndicate fordítása szerint Ahed Tamimi ciszjordániai palesztin aktivista Instagramon.

A szöveg bejárta az izraeli sajtót, de a poszt gyorsan eltűnt a közösségi oldalról, miután Tamimi közel 100 ezer követőt számláló fiókja is elérhetetlenné vált. Ennek következtében sokan kétségbe vonták a hitelességét.

A napokban arról számolt be az izraeli sajtó: letartóztatták Ahed Tamimit, akit erőszakra, valamint terrorra való buzdítással vádolnak. A nemzetközi média ezúttal azonnal felkapta a történetet. Tamimi anyja az AFP-nek tagadta, hogy a lánya írta volna a posztot, sőt a Reuters szerint azt mondta, hogy a lányának nincs is Instagram-fiókja. Ezzel szemben a lány korábban a Vogue Arabia divatlapnak azt mesélte, hogy minden reggel megnyitja az oldalt.

Több izraeli médium rámutatott, hogy nem először osztott meg az aktivista uszító üzeneteket, 2019-ben például azt írta az oldalára, hogy utál egy izraeli képviselőt, és örülne ha az meghalna.

„Undorodom, amikor rájövök, hogy még mindig életben van, jobb lenne, ha meghalna.

Utálom. Yehuda Glick a legundorítóbb ember a földön. Őt meg lehet ölni (az Iszlám szerint)” – írta akkor a JNS fordítása szerint Tamimi a jobboldali politikusról, akit 2014-ben lelőtt egy terrorista, de túlélte a támadást.

A jelenleg 22 esztendős aktivista rendszeresen tett ehhez hasonló megjegyzéseket, ennek ellenére a nyugati sajtó sok esetben pozitív portrékat írt róla, mintha inspiráló lenne a tevékenysége. 2022-ben még angol nyelvű memoárt is kiadott, amit az al-Dzsazíra egyik újságírójával közösen írt. A könyv címe: Nőstény oroszlánnak hívtak. A könyv kapcsán a CNN egyik újságírója „rettenthetetlennek” nevezte a lányt egy portréban, aminek részeként interjút is készítettek Tamimivel.

Út a hírnévhez

Ahed Tamimi a Tamimi család tagja, akik a néhány száz fős Nabi Saleh faluban élnek Ciszjordániában, és rendszeresen összetűzésbe keverednek az izraeli hadsereggel. A falu tagjai évek óta tüntetnek a közeli zsidó település ellen, amelyet többek között azzal vádolnak, hogy a saját területéhez csatolt egy forrást, amely szerintük az ő tulajdonuk. Bassem al-Tamimi Ahed édesapja maga is aktivista és a tüntetések egyik vezetője, akit rendszeresen letartóztattak a hatóságok. Tamimi egyik unokatestvére részt vett egy öngyilkos robbantás megszervezésében.

Ahed még kislányként vált híressé, mikor a faluja minden héten tüntetést szervezett, amelyek gyakran az izraeli katonákkal való összecsapásokba fulladtak.

A család női tagjai és a gyerekek rendszeresen provokálták az IDF katonáit,

rugdosták és pofozták őket, mivel tudták, hogy a katonák nem üthetnek vissza.

Ahed Tamimit 2018-ban nyolc hónap börtönre ítélték, miután pofon vágott és megrugdosott egy katonát. Az erről és korábbi konfrontációiról készült videók hatalmas népszerűségre tettek szert az interneten. A lányt hősként ünnepelték a palesztinpárti felhasználók. Az eset rámutatott Izrael PR-háborús nehézségeire. Amikor gyerekek és nők provokálják a katonákat, a reakció és a nem-reakció is negatív következményekkel járhat, hiszen mindkét változat jó propaganda-alapanyag.

Miután kijött a börtönből, Tamimi médiaturnéra indult az apjával.

A Times of Israel arról számolt be, hogy a nyugati szélsőbaloldali szervezetek 2018-ban a keblükre ölelték a lányt, aki többek között részt vett egy francia kommunisták által szervezett párizsi felvonuláson is.

Amszterdami „Női Menet” 2019 márciusában (Photo by Paulo Amorim/NurPhoto) (Photo by PAULO AMORIM / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Görögországban a helyi kommunista párt 100. születésnapján ő volt a díszvendég. A több ezer kommunista előtt a következőt mondta: „Sokat jelent számomra a támogatásotok. Nagy lökést ad nekem, hogy visszatérjek a hazámba és folytassam a küzdelmet a megszállás ellen.

A szabad embereknek egyesülnie kell a kapitalizmus, az imperializmus és a gyarmatosítás ellen”.

Tamimi tavaly megjelent könyvén a fő ajánlást Ibram X. Kendi, az amerikai „anti-rasszista” ideológia kidolgozója írta. A fiatal lány arcát ábrázoló plakátok és poszterek pedig több szélsőbaloldali tüntetésen feltűntek.

A fiatal lány a nyugati egyetemistákhoz hasonlóan az elnyomók és elnyomottak dimenziójában értelmezi az izraeli-palesztin konfliktust. A CNN-nek adott interjújában például azt állította, hogy a vélt izraeli elnyomás leginkább a nőket érinti, valamint negatív hatással van a környezetre is. Kijelentette: a palesztin ügy a globális szabadságért folytatott harc része.

Nyitókép: Yassine Gaidi / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP