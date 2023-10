Robert C. Castel elárulta, mi a legszörnyűbb az izraeli háború kapcsán

A legújabb geopolitikai egyperces elemzésében Robert C. Castel felhívta a figyelmet egy érdekességre.

„A meglepetésről és a meglepetés veszélyéről szeretnék beszélni. Az, hogy Izraelt meglepte ez a támadás, az mindenki számára egyértelmű. Azt igen kevesen ismerik föl, hogy mennyire meglepte ez a támadás

nemcsak Izraelt és nemcsak Izrael szövetségeseit, hanem Izrael ellenfeleit is”

– mondta a biztonságpolitikai szakértő.

„Gondolok itt a Hamász szövetségeseire, a Hezbollahra és Iránra, és mennyire meglepte Izrael szomszédait, Jordániát és Egyiptomot. Ez a helyzet nagyon-nagyon veszélyes minden fél számára. Általában ahhoz szoktunk hozzá, hogy a különböző összeesküvésektől tartsunk, attól, hogy valakinek van valami ördögi terve, és akkor ezt megvalósítja. A legszörnyűbb azonban nem ez. A legszörnyűbb az, amikor senkinek nincs semmilyen terve,

és két hatalmi blokk vagy két szövetség egymáshoz csapódik úgy, hogy egyik sem tervezte ezt tulajdonképpen”

– közölte Robert C. Castel.

Tekintve, hogy a hátbatámadás sikere meglepte a Hamászt is, így most az egész közel-keleti rendszer, sőt a nemzetközi is „egyfajta futóversenyben van, hogy magához térjen ebből a meglepetésből és megakadályozza azt, hogy a kártyák kiessenek a bűvészek kezéből, és hogy olyan eszkalációs folyamat induljon el, amit senki nem akart, és amit senki nem tud ellenőrizni” – árulta el a biztonságpolitikai szakértő.

