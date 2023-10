„Spanyolországban az olyan szavak, mint a nemzet, egyfajta tabunak számítanak, kivéve, ha katalán vagy baszk szeparatistákról van szó. Talán ez az oka, hogy innen, a távolból olvasva Orbán Viktor szavai nem homlokráncolást váltanak ki, hanem inkább bátornak és hazafiasnak hangzanak a konzervatívok körében. Nyugat-Európában és konkrétan Spanyolországban a kormányok a progresszív konszenzus mellett tették le a voksukat ahelyett, hogy a nemzeti érdeket védelmeznék. Valójában a spanyol baloldal számára már a »nemzeti érdek« fogalma is túl radikálisnak hangozhat. Végül is – morogják – hogyan is aránylik egy nemzet érdeke az emberiség hasznához? Ez természetesen hamis dilemma, de az európai baloldal olyan régóta tagadásba burkolózott, hogy mindennapossá váltak a csalárd dilemmák.

Spanyolországban egyre nő az aggodalom a politikai korrektség, általában véve pedig amiatt, ahogy a baloldal közmegegyezést gyárt és konszenzust kohol. Ennek legvilágosabb példája talán az Agenda 2030 fenntarthatósági programcsomag, amelynek színes logója politikai talizmánná vált. Pár hete José Manuel García-Margallo a jobbközép Néppárt részéről kijelentette, »az Agenda 2030 az evangélium«. Ugyan ez bizarrnak és istenkáromlónak hangozhat, az ilyesfajta baloldali konszenzus az európai politika meghatározó vonalává lett, és leszámítva a jobboldali Vox pártot, Spanyolország sem kivétel ezalól. Orbán szavai arra emlékeztetnek, ami elveszett a baloldali tömegkultúra rétegei alatt, amelyeket egyébként a 2011–18 közötti spanyol jobbközép kormányok is osztottak, nem pedig szembeszálltak velük.

A jobbközép stratégia valójában abból állt, hogy begyűjtötték a jobboldali szavazatokat, majd baloldali politikát ültettek a gyakorlatba. Az ebből a politikai csapdából való kitörés szükségleteként jött létre a Vox, Spanyolország mai jobboldali pártja.

Amikor Orbán Viktor arról beszél, »nekünk az emberrel és a társadalommal kapcsolatos értelmezésünk keresztény és nemzeti, egy hagyományos értelmezés«, akkor annak a Spanyolországnak az emlékét idézi fel, amely nem tűnt el, de amelyet semmibe vesznek a baloldali elitek. Talán éppen ezért válik divatossá Magyarország a spanyol konzervatívok köreiben.”

A szerző madridi politikai elemző, történész és egyetemi tanár

