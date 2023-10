Orbán szövetségese nyerte a szlovák választásokat – de mit jelent ez Magyarországra nézve?

Ha ez bekövetkezne, azzal fontos szövetségesre tehetne szert Magyarország is. Bár a viszony nem volt mindig felhőtlen hazánk és a Fico vezette Szlovákia között, a migránsválság óta északi szomszédunkkal sokszor szövetségben tudtuk képviselni a szuverenista álláspontot az uniós mainstreammel szemben. Fico emellett az utóbbi időben kedvezően nyilatkozott Orbán Viktorról és hisz a V4-es együttműködésben is, ezzel – ha a lengyel választások is kedvezően alakulnak – megvan az esély a közép-európai együttműködés újjáéledésére is. Ez az uniós pénzekért folytatott csatározások közepette, valamint a 2024-es EP-választások előtt sem jönne rosszul a térség kormánypártjainak.

Emlékezetes: a brüsszeli fősodorhoz tartozó Le Point korábban azért félt Fico esetleges győzelmétől, mert azzal véget érhet az a korszak, amikor Magyarországnak nincsenek szövetségesei az EU-s vitákban. A lap emellett „baloldali Orbánnak” nevezte Ficót.