Nógrádi az izraeli eseményekről: Felfoghatatlan

Nógrádi György a Magyar Nemzetnek nyilatkozott az izraeli események kapcsán. Kifejtette, „ami számomra fölfoghatatlan, hogy miként kerülhetett sor a jom kippuri háború 50. évfordulóján egy olyan támadásra, amire sem az izraeli, sem az amerikai, sem az egyéb nyugati hírszerzések nem voltak felkészülve. A józan ész alapján a legalapvetőbb feladat a Hamászba való beépülés volt vagy lett volna, de a támadás meglepte Izraelt.”

Mint mondta, „azt látjuk, hogy az az Európa, amelyik eddig kőkeményen támadta és kritizálta az izraeli politikát, most fölsorakozott Izrael mögött. Ennek vannak naiv és fura pontjai is, ilyen a német külügyminiszter kijelentése is, aki azonnali tűzszünetre szólított fel.

Na most, egy háború első napján, néhány órával a háború kitörése után, amikor heves harcok folynak, az azonnali fegyverletétel egyszerűen lehetetlen”.

Kifejtette, „Izrael olyan létszám- és technikai fölényben van, hogy ez [hogy Izrael megnyeri-e a háborút] nem lehet kérdéses. A fő kérdés sokkal inkább az, hogy mi fog történni akkor, ha Izrael egy kőkemény válaszcsapást hajt végre? A palesztinok jelentős részét ugyanis ezzel elidegenítenék Izraeltől.”

A Magyar Nemzet kérdésére, amely arra vonatkozott, hogy az Izraelben kirobbant konfliktus háttérbe szorítja-e Ukrajna jelentőségét, a szakértő elmondta, hogy Ukrajna már rég kikerült a reflektorfényből. Ezt pedig az is bizonyítja, hogy az Egyesült Államok törvényhozása blokkolta az Ukrajnának elkülönített, további segélyek folyósítását.

Nyitókép: Facebook