Magyarországra szöktette kisfiát egy apa, mert nem akarta, hogy román iskolába járjon

A Maszol.ro a Bihoreanul portál értesülései alapján arról számolt be, hogy egy nagyváradi édesapa – aki a Nagyváradi Filharmónia csellósa – nemrég Magyarországra „szöktette” a fiát, mert nem tudtak annak édesanyjával megegyezni a gyermek oktatásáról. A Bihoreanul úgy tudja, hogy miközben a férfi magyar nyelvű tanintézetbe íratta volna gyermekét, a nő a bíróságon harcolta ki, hogy román nyelvű iskolába járjon a kisfiú.

Mint írták, a pár négy évvel ezelőtt vált külön, a nő szerint azért, mert

az apa megtiltotta neki, hogy otthon románul beszéljen a gyermekükkel.

A gyámságot a nőre ruházta a bíróság, de az apának is rendszeres láthatási joga volt, külföldre is vihette a gyermeket, annak nevelését érintő kérdésekben pedig közösen kellett volna döntéseket hozniuk. Hozzátették, hogy ez viszont már az óvodai beiratkozáskor sem sikerült. A bíróság mondta akkor is ki, hogy a gyermek ingázhat az anya által választott román-amerikai óvoda és az apa által választott magyar óvoda között, attól függően, hogy épp melyik szülő felügyelete alatt van.

Az iskolaválasztás esetén ugyanakkor a nagyváradi bíróság tavaly májusban úgy ítélte meg, hogy román nyelvű osztályba kell íratni a gyermeket, mivel az töri a magyart és román nemzetiségűként van anyakönyvezve, a határozatot pedig idén februárban másodfokon a Bihar megyei törvényszék is helyben hagyta. Ez pedig felerősítette a szülők közötti viszályt.

A lap úgy tudja, az apa állítólag az anya beleegyezése nélkül thaiföldi kirándulásra vitte a fiút, hazudott neki és elutasította, hogy időben visszavigye a gyermeket a nőnek. Az anya emiatt távolságtartási végzést kért ellene egy hónapra. Nyáron még úgy tűnt, hogy az apa beletörődött a helyzetbe, de szeptember 11-én nem vitte el a gyermeket az iskolai megnyitóra, mint ahogyan az anyjának sem adta át – idézték fel.

Az anya feljelentést tett a rendőrségen, majd három hónapos bírósági végzést kért a gyermek védelme érdekében. A bíróság szeptember 20-án ezt jóváhagyta, azzal érvelve, hogy

„az apa társadalmi és lelki erőszaknak vetette alá a gyermeket

azáltal, hogy szándékosan elszigetelte az anyjától és a barátaitól, és rákényszerítette, hogy magyar nyelven beszéljen és tanuljon”.

Vizsgálat indult az apa ellen

N. A. azóta már Magyarországra költöztette a gyermeket, ahol be is íratta egy iskolába, és miközben Nagyváradon megfellebbezte a távolságtartási végzést, Magyarországon pert indított, hogy megszerezze a gyámságot – írták.

Megjegyezték, hogy a Bihoreanul úgy tudja, hogy N. A. továbbra is a Nagyváradi Filharmónia alkalmazásában áll, de gyakorta hiányzik betegszabadság miatt. Szabadságkérelme kapcsán vizsgálat indult.

