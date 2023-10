„Nos, hogyan is segíti az EU politikája megint Vlagyimir Putyin hatalmának erősödését? Annak a középosztálynak a sanyargatásával, megalázásával, ami egyébként a leginkább Putyin ellenes, és már távozásával, vagyonának kihozatalával is segítené a mai Oroszország gyengülését. Írtam már, írok erről én is, de nem ilyen alaposan kibontva. Gratulálok, Anton.

Fontos tudni, hogy Anton szívből nem szereti a Putyin rendszert, már csak azért is, amit Belarusszal tettek, tesznek. De nem csak ezért, nagyon is személyes okból sem. Családját Lukasenka rendszere semmizte ki, (szó szerint kirabolták őket), űzte el, így kerültek Magyarországra. Ez az elűzött belorusz család hasznos tagja lett a magyar társadalomnak, itt építettek jövőt maguknak, Antonnak már öt gyönyörű gyermeke van, minket gazdagítanak.

Na ezt az utat zárja el az EU akár sok százezer távozni akaró orosz család számára. Aláztak meg már orosz művészeket, támadás van az EU-n belül az orosz kisebbség oktatása, sajtója ellen – és ez mint Putyint segíti. De ez most tényleg egy új szint. A Kreml-ben már bontották is a pezsgőt, az «ostromlott erőd» és «oroszfóbia» PR panelek hihetetlen nagy, és 100%-ig igaz segítséget kaptak.”

Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner