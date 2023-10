A Hamász azt ígéri, emberségesen bánnak a túszaikkal

Basem Naim, a Hamász nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője a BBC Radio 4 The World at One című műsorában kijelentette, kötelességük, hogy nagyon emberségesen, méltóságteljes módon bánjanak a túszaikkal, bár nem volt hajlandó megmondani, hogy a palesztin fegyveresek hány izraelit fogtak el – számol be a BBC.

Naim azt is elmondta, Mohammad Deif, a Hamász vezetője arra utasította a harcosokat, hogy

tiszteljék az időseket, a civileket, a gyerekeket, és ne öljenek meg senkit, aki nem vesz részt közvetlenül a harcokban.

A portál ugyanakkor hozzáteszi, hogy a fegyveresek valójában nagy számú civilt öltek meg hidegvérrel izraeli településeken, többek között a gázai határ közelében tartott zenei fesztiválon csaknem 300 embert mészároltak le, köztük sok fiatalt.

Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi