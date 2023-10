„Na jó, legyünk igazságosak: nemcsak Ukrajnából, hanem Afganisztánból is. Ám a helyzet még ennél is súlyosabb és abszurdabb: a Hamász részben amerikai pénzből működik. Na, de miről is van szó? Évtizedek óta nem látott mértékű támadás érte Izraelt. A kisebb-nagyobb terrorakciók, a késeléstől egy-egy rakétabecsapódásig, hosszú ideje rendszeresek, legalábbis az ezektől való félelem és a velük szembeni folyamatos védekezés a mindennapok része.

Ilyen nagy volumenű katonai műveletre azonban utoljára 1973-ben került sor, amikor a Szíria és Egyiptom vezette arab koalíció a hatnapos háborúban elszenvedett megalázó vereséget követően támadta meg Izraelt (és szenvedett végül súlyos vereséget).

A mostani attakot a Gáza-övezetet 2006 óta fennhatósága alatt tartó Hamász követte el. Nem nehéz belátni, hogy ez a szervezet alapból egészen más nagyságrendű fegyverekkel, illetve az ezekhez szükséges forrásokkal rendelkezik, mint amikor négy állam folytat és finanszíroz egy háborút. A Hamásznak (és az egyéb hivatalos és nem hivatalos palesztin terrorszervezeteknek) eddig is voltak ugyan rakétái, amikkel időnként lőtték Izraelt, de most több nagyságrendet ugrottak a fegyverek mennyiségében és minőségében. (A szervezettségről nem is beszélve.) Ezeket a modern fegyvereket valahonnan szerezték.

Gázában is van némi saját gyártás, Irán, Szíria és Szudán is rendszeresen szállít rakétákat, de a mostani támadáshoz használt arzenál jelentős része amerikai. Az nemigen valószínű, hogy besétáltak a Walmartba, és ott vették volna őket. Vagy hogy a Raytheont felhívta volna Jahja Szinva Hamász-vezér, hogy »Jó napot kívánok, ötezer rakéták szeretnék«. A Raytheon, a Lockheed-Martin és hasonló fegyvergyárak nagyjából bármilyen galádságra képesek, de a Hamászt nem mernék felfegyverezni.”

