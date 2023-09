Szijjártó: Nekünk ez nem geopolitika, hanem szenvedés. Békét akarunk!

A magyar diplomácia vezetője nemrég interjút adott a CNN-nek. A beszélgetés során kijelentette, „a béke körülményei nem fognak javulni az orosz-ukrán konfliktusban”. A miniszter a közösségi oldalán megosztott videóban elmondta, hogy „ez a háború Európában zajlik, európai emberek halnak meg, európai infrastruktúrát rombolnak le”. Majd hozzátette, hogy „lehet, hogy ez máshogy néz ki az óceán túloldaláról, pár ezer kilométerrel távolabbról. Innen nézve ez geopolitika. De ott ez a mindennapi valóság” – szögezte le.

Szijjártó Péter felhívta arra is a figyelmet, hogy Magyarországra „szétszakadt családok érkeznek”. Itt azt is megjegyezte, hogy „a háború kitörése óta több mint egymillió menekültet fogadtunk be”, és mintegy ötezer ukrán gyermeket irattak be magyar óvodákba és iskolákba. Hozzáfűzte, hogy ezekkel a gyerekekkel nincs itt az édesapjuk, mert Ukrajnában maradtak. „Reméljük, hogy még életben vannak” – hangzott el.

Ezután leszögezte, hogy

„számunkra a háború a mindennapi valóság, a mindennapi szenvedés.

Minden európai ember megfizeti az árát. Tehát számunkra ez nem geopolitika” – mondta el Szijjártó Péter.

Az Ukrajna globális támogatásának csökkenésére vonatkozó kérdésre pedig azt válaszolta a tárcavezető: az európai nemzeti parlamentekben és az Egyesült Államokban érzékelhető Ukrajna-fáradtság annak bizonyítéka, hogy a béke körülményei nem fognak javulni.

A vonatkozó videórészletet alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala