Politico: Scholz kormánya béna kacsaként működhet a következő két évben

Olaf Scholz német kancellárt úgy viselkedik, mintha már most temetné „a kudarcra ítélt kormánykoalícióját”, pedig még két éve van a választásokig. „Idén és tavaly is nagyon sikeres volt a munkánk” – jelentette ki a német államfő a héten Berlin északi részén, kabinetjének kétnapos egyeztetésének kezdetén, de a Politico szerint „ezt senki sem vette be, legkevésbé Scholz”.

A lap szerint a többpárti kormány prioritásait sosem lett volna könnyű összefogni, különösen annak fényében, hogy a három párt közül a legkisebbnek – a liberális-konzervatív Szabad Demokratáknak – kevés közös vonása van Scholz szociáldemokratáival, vagy a Zöldekkel.

Majd a cikk szerzője, Matthew Karnitschnig azzal folytatta, hogy mégis kevesen számítottak arra, hogy

a szakadások ilyen gyorsan megjelennek és ilyen mélyre nyúlnak.

A partnerek, különösen az FDP és a Zöldek, a belső égésű motorok gyártásának jövőjétől kezdve a gazdaságpolitikán, a költségvetési megszorításokon és a jóléti reformon át mindenben összevesztek.

Berlin elmarad több célkitűzésétől

A Politico arra is kitért, hogy a sokat hangoztatott Zeitenwende, a német hadsereg 100 milliárd eurós átalakítása sem valósult meg egyelőre, és

Berlin várhatóan továbbra is elmarad a védelmi kiadásokra vonatkozó célkitűzéseitől.

A szerző kitért a gyermekjóléti kiadások növeléséről szóló e heti megállapodásra is, ahol ugyancsak nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan megegyeztek: ugyanis az így született jogszabály alig hasonlít annak közösen elfogadott tervezetére.

A gyermekjóléti reformot szorgalmazó zöld miniszter például eredetileg 12 milliárd eurós költségvetést kért, és végül csak 2,4 milliárd eurós ígéretet kapott. A cikkben azt is megjegyezték, hogy azon kevés területek egyike, ahol a pártok közös nevezőre jutottak, a kannabisz legalizálása volt.

Mindezek mellett Karnitschnig arra is felhívta a figyelmet, hogy bár bizonyos fokú konfliktus minden koalícióban elkerülhetetlen,

Scholz kormányában a belharcok gyakran váltak heves vitákká,

a táborok nyilvánosan sértegetik egymást, és azzal vádolják a másikat, hogy nem tartják be a megkötött megállapodásokat – olvasható az összeállításban.

Nyitókép: Michael Kappeler / dpa-Pool / AFP