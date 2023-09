„Nekem az állt össze, hogy elcsalták a választást” – jelentette ki Trump

Azokkal kapcsolatban, akik azt mondták neki akkoriban, hogy elveszítette a választást, Trump a következőket mondta: „Felbéreled őket, soha nem is találkoztál velük, csak ajánlják őket neked, aztán kiderült, hogy csak névleg republikánusok (RINO – republicans in name only), vagy kiderül róluk, hogy nem is olyan jók. Nem tiszteltem őket. De tiszteltem másokat. Tiszteltem azokat, akik azt mondták, a választást elcsalták” – fejtegette Trump.

Álláspontját a volt elnök a következő hónapokban a bíróság előtt védheti meg a vádakkal szemben.

Trump eddig minden vádpontnak ártatlannak vallotta magát.

