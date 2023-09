„Sorsdöntő Európai Parlamenti választás előtt áll az Európai Unió. 2024-ben a választópolgárok véget vethetnek annak a vesszőfutásnak, amelyet a közösség az elmúlt 4, vagy akár 8 évben megélt.

Brüsszelben változásokat kell elérni és ehhez a jobboldalnak kell győznie a 2024-es Európai Palramenti választásokon – Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez volt Orbán Viktor kötcsei beszédének legfontosabb üzenete. Mind fogalmazott, Brüsszelt foglyul ejtette egy korrupt, háborúpárti elit, ami nagyon komoly károkat okoz a kontinensnek. És valóban: ha az elmúlt egy évet nézzük, akkor mindkét állítást alátámasztják a brüsszeli elit döntései. A folyamatos fegyverszállítások és az Ukrajnának nyújtott újabb és újabb támogatások, valamint az elhibázott szankciók nemcsak a háborút hosszabbították meg, hanem az európai gazdaságot is padlóra küldték. Így történhetett meg, hogy mára a drága energia miatt az Uniós országok elvesztették a versenyképességüket, a Kijevnek küldött újabb és újabb segélycsomagok miatt pedig egész egyszerűen elfogyott az Unió pénze.

És ha a háborúpártiság nem lenne elég, mindez párosul egy jókora korrupcióval is. Ursula von der Leyen bizottsági elnök gyanús ügyeit nemrég foglaltuk össze, de valószínűleg ez csak a jéghegy csúcsa. Nemrég bukott le a Bizottság légügyi igazgatóságának vezetője, aki ingyen repülőutakat fogadott el. Emiatt azonban csak aktuális posztjáról kellett távoznia, ugyanakkor kapott egy másik kényelmes helyet a brüsszeli intézményrendszerben. És persze ott van az Európai Parlamentben kirobbant korrupciós botrány, amelyben már több képviselő ült előzetes letartóztatásban és harmadik világbéli maffiajelenetek is lejátszódtak, készpénzzel teli bőröndökkel. Az ügy két főszereplője ennek ellenére kikerült az előzetes letartóztatásból és újra aktív a Parlamentben. Egyikük ráadásul a Magyarországot állítólagos korrupciós és átláthatatlansági ügyek miatt elítélő EP határozatot is megszavazta.

(...) Ezek az erők képesek arra, hogy valóban tegyenek az emberek mindennapi gondjainak a megoldásáért és ne abban éljék ki a cselekvési vágyukat, hogy gendersemleges wc-ket nyitnak, vagy újabb kvótatervvel állnak elő. Ahogyan az Európát sújtó megélhetési válság növekszik, úgy ébrednek majd rá egyre többen, hogy mely pártok azok, amelyek valódi megoldást nyújtanak a problémáikra. És ha így lesz, akkor az áttörés megkérdőjelezhetetlenül eljön. A kérdés már csak az, hogy az Európai Néppárt lesz-e annyira erős, hogy visszatérjen jobboldali gyökereihez és a baloldali pártok helyett a patrióta erőkkel való együttműködést válassza? Nemzeti szinten egyre több példa van a jobbközép és a nemzeti tömbök közötti együttműködésre. Jól láttuk ezt még korábban Ausztriában, vagy most Olaszországban és Finnországban, de Spanyolországban is körvonalazódik egy hasonló konstrukció. A jól működő nemzeti együttműködések azok, amelyek utat nyithatnak a nagy közös európai együttműködésnek, ami pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU visszataláljon a józanság és a realitás talajára.”

