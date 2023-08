Újpest-mez lóg Ferenc pápa falán a Vatikánban (VIDEÓ)

„Májusi látogatásakor személyre szóló mezzel kedveskedtünk I. Ferenc pápának, amit köszönettel elfogadott, így már a Vatikánban is lóg egy Újpest-mez a falon!” – írta az Újpest FC Facebook-oldalán.

A Magyar Katolikus Egyház közösségi oldalán be is mutatta a mezt, amely már meg is érkezett az egyházfőhöz:

