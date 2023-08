Riportot hamisítva csinált zöld propagandát a német köztévé

Az utca emberét kérdezni nem mindig kellemes feladat: a lepattintástól a beszólásokon át ráérős őrültek végtelen világmegfejtéséig minden előfordulhat, mire összejön a megfelelő mennyiségű autentikus vélemény, tegyük fel, a virsli bolti áráról. Különösen így lehet ez,

ha a riporter kész koncepciót rak össze, hogy mit kellene gondolniuk az embereknek

– de azok a fránya emberek aztán nem azt gondolják, amit kellene.

Ez történhetett a minap a német közszolgálati Tagesschau híradójával is. A Magyarországon is ismert Penny élelmiszerbolt-hálózat a klímatudatosság jegyében kampányt indított, amelyben „annak érdekében, hogy megmutassák a fogyasztóknak, hogy egyes termékek állítólag mennyire károsak a környezetre”, erre a hétre erőteljesen megemelte a termékek árát. Olykor akár a duplájára is, megmutatván a költségeket ezzel a „kényelmetlen üzenettel” a fokozottabb klímavédelem érdekében – szúrta ki az Apollo News politikai magazin.

Azonban a vásárlók közül a jelek szerint nem sikerült olyat találni, aki örült volna az áremelésnek.

Vagy mégis? Egy Hanna Mertens nevű fiatal hölgy a boltban elmondta a riporternek, hogy remek a Penny kampánya, mert elgondolkodtató, hiszen különben az ember nem is gondol bele, milyen egyéb költségekkel jár például a hús.

A dologgal kapcsolatban csak egy bökkenő van: mint az Apollo utánajárt, a lány nem mezei vásárló volt, hanem a WDR (Westdeutscher Rundfunk) helyi közszolgálati médium produkciós asszisztense. A Focus megkereste a WDR-t, ahonnan mismásoló választ kaptak,

miszerint a szupermarket háttérzaja miatt a riporter nem hallotta, hogy kollégájával van dolga.

A zöld narratívát erősítő, mondjuk így, szépítés, majd lebukás nem példa nélküli a német közmédiában.

A „kettes csatorna”, a ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) egy tavalyi adásában a Blackout without Nuclear Power című riportjában fenyegető, fekete felhőket montíroztak az atomreaktorok fölé, s a közösségi médiában is így osztották tovább a hírt. Tették ezt azért, hogy a nukleáris energiát, amely kapcsán heves viták folytak Németországban, a valóságosnál szennyezőbbnek állítsák be – valljuk meg, eléggé gyermeteg eszközökkel. A Bild oknyomozása alapján pedig ugyanezt csinálták egy hónappal korábban is – miközben az atomreaktorok hűtésekor csak ártalmatlan vízgőz keletkezik.