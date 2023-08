„Nem, most már nem elégedett meg, hogy Szentpétervárig meneküljön, hanem egy űrhajón elhagyta a bolygót is. Csak eddig titokban tartották az oroszok, de a brit tudósok hülyeségével fej fej mellett befutó brit titkosszolgálatok csak most jöttek rá erre a megdöbbentő tényre. Putyint lőtték ki a világűrbe.

Hogyan tudták ezt eddig titokban tartani? Egyszerű, előre felvett üzeneteket, tanácskozásokat sugároztak, illetve Putyin helyett a hologramja volt jelen egyes eseményeken. Miért hagyta el a bolygót? Mert az oroszok már annyira éheznek, hogy ezt már nem tudják tovább titkolni, a boltok polcai üresek. És ha ez nem lett volna elég, amióta nincsen McDonald’s Oroszországban, minden gyermek éhen hal, krónikus műanyag burger hiányban.”

Nyitókép: AFP/Alekszander Kazakov