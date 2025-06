Biztonságpolitikai szakértő: az ukránok külső megrendelésre teljesítenek feladatot Magyarország ellen

A szakértő szerint ugyanakkor újra szerepet kap és erősödik a titkosszolgálatok szerepe, és időről-időre napvilágra is kerülnek olyan műveletek, amivel egy szolgálatnak meg is kell mutatnia magát a tömegtájékoztatás világában. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy új eszközöket és módszereket is használnak. Egyik ilyen a technológia megjelenése, míg a módszerekben megjelent a nyíltság.

Mint fogalmazott,

az ukrán titkosszolgálatnak egy látható és egy láthatatlan művelete van Magyarország ellen.

A szolgálatoknak sikerült beazonosítani és kiutasítani ellenséges ukrán ügynököket, de Horváth új típusú kihívásnak nevezte a szolgálatok számára a befolyásolást. Példaként említette a Voks 2025 elleni támadásokat.

Az ukránok külső megrendelésre teljesítenek feladatot Magyarország ellen – mondta a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, aki hangsúlyozta, hogy tíz hónap múlva Magyarországon választások lesznek és a befolyásolási kísérletek most is jelen vannak hazánkban.