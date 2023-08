„Micsoda kedves történet: egy krími kisfalu, a Pervomajszkoje lakói írtak egy levelet az orosz hatóságoknak, majd nyitottak egy online petíciót is. Azt kérik, hogy az orosz hatóságok vonják ki a katonákat a faluból – mert bár a katonák és haditechnika üres házakba költözött be a falu szélén, de ezzel is veszélyeztetik az ottlakók biztonságát (hiszen a katonai célpontokba irányuló rakéták pontosságának szórása akár néhány száz méter is lehet).

A Pervomajszkoje lakói szerint a közelben van bolt, iskola, és lakóházak. Mint írják – »Ez a petíció azért jött létre, hogy megelőzzük a Krími Köztársaság lakosai és látogatói között az áldozatok számát.«

Mindez teljesen érthető, ám a lakók elkövettek egy komoly hibát: a petícióban még a katonák pontos címét is leírták. Így egyrészt saját maguk festettek egy nagy zsíros célkeresztet a falura, másrészt azt kockáztatják, hogy most katonai adatok kiadása és hazaárulás miatt el is ítélik őket.”

***