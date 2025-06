Tavaly elképesztő triplát hajtott végre a lakodalmas müezzines kisgyerek a Puskásban

2025. június 14. 17:07

A kormányt finoman alázó sztár most is triplázni fog, ettől el is alél a független-objektív sajtó.

2025. június 14. 17:07 2 p 4 5 33 Mentés

Lentulai Krisztián Facebook

„Na, akkor számoljunk, Azahriások! Tavaly elképesztő triplát hajtott végre a lakodalmas müezzines kisgyerek a Puskásban. Le a kalapot! A kormányt finoman alázó sztár most is triplázni fog, ettől el is alél a független-objektív sajtó.

Ezt is ajánljuk a témában Azahriah szerint a Kormányinfón ugyanúgy bánnak a sajtóval, ahogy a kisemberrel bármilyen ügyfélszolgálaton Baukó Attila a bejegyzésében a Gulyás Gergely és a Telex egyik újságírója közt zajlott párbeszédre tett utalást.

Hatalmas dolog megpakolni az MVM Dome-ot egy bulira is, nemhogy háromra, de számoljunk!

3x Puskás, az 3 x 80.000 = 240.000 ember

3x MVM Dome, az 3 x 20.000 = 60.000 ember Mielőtt tehát becsurrantunk-cseppentünk, a trend alapján jövőre Park-, majd Akvárium-tripla jön! Számoljak arra is? Apad.” Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás ***

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.