Kábítószert is találtak a szerb rendőrök a migránsoknál a magyar határ közelében

A terep átkutatása során

húsz fegyvert is találtak az egyenruhások.

Ezek között voltak kések, balták, bárdok, reszelők és csavarhúzók is. Ezekről fotókat is közölt a hatóság.

A szerb rendőrség 382 illegális migráns talált Zombor térségében 2023. augusztus 10-én, az akció során 20 fegyvert, valamint kábítószert is lefoglaltak.

Forrás: Szerb Belügyminisztérium

Egy 18 éves szíriai állampolgárt tiltott kábítószer előállításával, s az azzal való kereskedéssel vádjával őrizetbe is vett a rendőrség. A migránsnál

270 gramm gyanús növényi származékot és egy precíziós mérleget is találtak.

Az ő ügyével kapcsolatban majd az ügyészség indít eljárást. A többi migránst befogadóközpontokba szállították – olvasható a közleményben.

Korábban a migránsok egy szabadkai gyógyszertárba is betörtek, ahol patikust megkötözték, majd bezárták az épületbe. Az esetet követen a patikusok arról számoltak be, a migránsok rendszeresen kérnek tőlük vényköteles gyógyszereket, főleg szorongás elleni szereket akarnak, még akkor is, ha erről nincs orvosi papírjuk – írja a Magyar Nemzet.