„Hogyan értékeli az Európai Unió reagálását a háborúra? Az eddigi intézkedések mennyire szolgálják az EU érdekeit?

Mint sok más lényegbevágó témában, ebben is tetten érhető az EU irrelevanciája, jelentéktelensége. A háború nagy döntéseit az Egyesült Államok és az egyes európai államok hozzák meg. Ehhez hasonlóan volt irreleváns az Európai Unió a Covid-válság idején is, ahogy most, ebben a háborúban. Macron elnök és von der Leyen elnökasszony Kínában tett látogatása tökéletesen leírja az EU jelenlegi helyzetét a világ színpadán, üzenetértékkel bírt, miként fogadták őket, hogyan tárgyaltak Macronnal és hogyan von der Leyennel.

Folyamatos az eszkaláció veszélye, minket is célkeresztbe állítana, ha Németország Kárpátaljára, a közvetlen közelünkbe építene egy harckocsigyárat. Hogyan léphet fel ez ellen Magyarország?

A nyílt, egyenes és erőteljes diplomácia mellett Magyarországnak hathatós nyomásgyakorló eszközei vannak Ukrajnával szemben az energiaszállítással. Egyértelmű, abban a pillanatban, hogy az oroszok észlelnek egy ilyen építkezést, folyamatosan támadni fogják. Az ukrán hadiipar szinte teljesen megsemmisült az elmúlt másfél évben, miért épp egy ilyen gyár kerülné el a többi ukrán hadiüzem sorsát? Ez a harckocsigyár még fel sem fog épülni, már égni fog, mint az összes többi ukrán hadiüzem. Az ukránok nem rendelkeznek a képességekkel kivédeni a hátországokra mért csapásokat, dróntámadásokat.”

Nyitókép: Ukrán katonák támadják az orosz állásokat a kelet-ukrajnai Bahmut közelében, forrás: MTI