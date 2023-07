Újjászületnek az örmény-magyar diplomáciai kapcsolatok – Örményország nagykövetét kérdeztük

Több mint egy évtizedbe telt, hogy idén nyáron végre hivatalosan is helyreálljon a diplomáciai viszony Magyarország és Örményország között. Milyen út vezetett a megbékéléshez?

Sajnos, Ramil Safarov gyilkos kiadatása ismét felfedte az azerbajdzsáni hatóságok örményellenes politikájának teljes természetét, és ez a tény az Örményország és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felfüggesztéséhez vezetett,

mely kérdés újbóli kezelése és újraértelmezése időt igényelt.

Valójában a diplomáciai kapcsolatok helyreállítására irányuló tárgyalások körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdődtek. Ennek eredményeként tavaly decemberben a két ország külügyminisztere Lengyelországban bejelentette az Örményország és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállítását. Ezután rövid időn belül mindkét ország nagyköveteket nevezett ki, ma pedig az a feladatunk, hogy ezt a kapcsolatot a lehető legnagyobb mértékben fejlesszük és elmélyítsük.

Magyarország humanitárius programja, a Hungary Helps Program évek óta támogatja a válságövezetekben élő üldözött keresztény közösségeket. A Szíriában és Irakban élő örmény diaszpóra, amely sokat szenvedett az iszlamista uralom alatt, szintén jelentős segítséget kapott ezen a kezdeményezésen keresztül. Ez is szerepet játszott a folyamatban?

Természetesen

Örményország nagyra értékeli a Hungary Helps Program jótékonysági kezdeményezéseit,

annál is inkább, hogy hasonló kezdeményezés Örményországban is történt. És természetesen az ilyen programok végrehajtása pozitív hatással volt az örmény-magyar kapcsolatok helyreállítására is. Ami a program jövőbeli munkáját illeti, szeretném, ha a Hungary Helps Program az Árcáhban (Hegyi-Karabah örmény elnevezése – a szerk.) élő örmények támogatására is irányulna, hiszen ők jelen pillanatban is üldöztetéseknek vannak kitéve.

Melyek a legfontosabb rövid távú célok Örményország és Magyarország kapcsolatában?

Az Örményország és Magyarország közötti kapcsolatok fejlesztésére irányuló első tennivalókról szó esett a külügyminiszterek előző éves találkozóján, az idei év májusában Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel való találkozón és a magyar politikai tisztviselőkkel való találkozásaim keretén belül is. Úgy gondolom, hogy ebben az évben sikerülni fog a két ország külügyminisztériumai között politikai konzultációkat is tartanunk, amelyek úgyszintén lendületet adnak majd az egészséges politikai párbeszéd dinamikus fejlődésének. Az együttműködés szempontjából hangsúlyoznám a gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális területeket. A gazdasági kapcsolatokban fontos szerepe van és lesz a magyar Wizz Air légitársaságnak, mely már ma is járatokat működtet Európa különböző városaiból Jerevánba. Remélem, hogy a légitársaság hamarosan Budapestről is indít majd járatokat Örményországba, Jerevánba vagy Gyumriba, ami hatékony lépés lesz a turizmus terén való sikerek eléréséhez. A helyi örmény közösség képviselői pedig támogathatják és hozzájárulhatnak az örmény-magyar kapcsolatok fejlesztéséhez és elmélyítéséhez.

Örményország rendkívül nehéz helyzetben van. Az egész világ az ukrajnai konfliktusra figyel, miközben egyre növekszik a valószínűsége annak, hogy Hegyi-Karabahban eszkalálódik a konfliktus az etnikailag örmény enklávé azeri blokádja miatt, ami mára súlyos élelmiszer-, energia- és gyógyszerhiányhoz vezetett. Mire számít? Hogyan lehetne ezt a feszült helyzetet kezelni?

2022. december 12-én az azerbajdzsáni vezetés utasítására egy magukat környezetvédőknek nevező csoport lezárta a Hegyi-Karabahot Örményországgal és a külvilággal összekötő egyetlen utat, az élet útját, a Lacsin-folyosót. Az Örményország, Azerbajdzsán és Oroszország vezetői által 2020. november 9-én aláírt háromoldalú nyilatkozat értelmében

Azerbajdzsánnak garantálnia kellene az emberek, a közlekedési eszközök és az áruk biztonságos mozgását

mindkét irányban a Lacsin-folyosón keresztül. Február 22-én a hágai Nemzetközi Bíróság kötelező jogerős határozatot adott ki, amelyben kötelezi Azerbajdzsánt, hogy tegyen meg minden rendelkezésére álló intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az emberek, a szállítás és a rakomány akadálytalan mozgását mindkét irányba a Lacsin-folyosón keresztül. A bíróság döntésével ellentétben április 23-án Azerbajdzsán határátkelőhelyet állított fel a Lacsin-folyosón, elmélyítve a humanitárius katasztrófát Hegyi-Karabahban, és június 15-e óta Azerbajdzsán teljesen lezárta az élelmiszer-, gyógyszer- és egyéb szükséges áruk bejutását Hegyi-Karabahba, beleértve a földgáz- és az elektromos áramellátást.

Hegyi-Karabah népességét ma valóban éhínség fenyegeti,

a gyógyszerhiány miatt számos sürgős orvosi ellátásra szoruló csoport – rákos és cukorbetegek, terhes nők és csecsemők – súlyos egészségügyi problémákkal néznek szembe. Karabahban már észlelhetően nőtt a halálozási arány, az elmúlt hónapban a magzati veszteség csaknem háromszorosára nőtt. A kialakult humanitárius katasztrófa megakadályozása és Azerbajdzsán etnikai tisztogatási politikájának megállítása érdekében Örményország elvárja a nemzetközi közösségtől, hogy határozott lépéseket tegyen a Nemzetközi Bíróság február 22-én és július 6-án hozott jogerős határozatai betartására a Lacsin-folyosó azonnali megnyitásáról. Örményország hangsúlyozza továbbá a Sztyepanakert (Hegyi-Karabah fővárosa – a szerk.) és Baku közötti közvetlen párbeszéd kialakításának fontosságát, amelyet nemzetközi részvétellel és aktív mechanizmussal kell biztosítani.

Önök szoros kapcsolatban állnak Oroszországgal, nagy és meglehetősen befolyásos örmény közösség él ott, és Örményország történelmileg, stratégiailag egyaránt függ a Moszkvával való partnerségtől. Ugyanakkor a most kiújulni látszó Oroszország láthatólag tartózkodik bármiféle beavatkozástól, annak ellenére, hogy békefenntartó egységekkel van jelen a térségben. Hogy értékeli Moszkva hozzáállását?

Örményország stratégiai szövetségese az Orosz Föderáció, amelyet kétoldalú dokumentumok erősítenek meg. 2020. november 9-én maga az Orosz Föderáció közbenjárására kötöttek tűzszünetet a felek, és az Orosz Föderáció békefenntartó hadsereget helyezett el Hegyi-Karabahban, a helyi örmény lakosság fizikai biztonságának biztosítása céljából.

Az Orosz Föderáció ma is közvetítőként tesz erőfeszítéseket az örmény-azerbajdzsáni kapcsolatok szabályozásának érdekében.

A november 9-i háromoldalú megállapodás értelmében a Lacsin-folyosónak kell biztosítania Hegyi-Karabah összeköttetését Örményországgal, mely az Orosz Föderáció békefenntartó hadsereg felügyelete alatt kell lennie. De, mint látható, ma Azerbajdzsán teljesen megakadályozza az emberek, a rakomány és a szállítmány szabad mozgását a Lacsin-folyosón, mely humanitárius katasztrófát eredményez Hegyi-Karabahban. E tekintetben a Hegyi-Karabah alapproblémájának szabályozásában résztvevő szereplőknek határozott lépéseket kell tenniük.

Egy másik nagyhatalom, az Egyesült Államok is erős örmény diaszpórával rendelkezik. Milyen Örményország kapcsolata Washingtonnal?

Örményország Egyesült Államokkal való kapcsolatát a stratégiai párbeszéd formája jellemzi. Az Egyesült Államok mai napig folytatja közvetítői misszióját a hegyi-karabahi kérdés és az örmény-azerbajdzsáni kapcsolatok szabályozására irányulóan. Magas szinten vesz részt az Egyesült Államok az Örményország és Azerbajdzsán közötti tárgyalási folyamatban.

Magyarország keresztény ország, amely stratégiai partnerséget ápol Törökországgal, és jó kapcsolatot ápol Azerbajdzsánnal is. Lehet-e Budapest közvetítő vagy tud-e pozitív szerepet játszani a Jereván és Ankara vagy Baku közötti feszültségek enyhítésében?

Ma már mindenki számára jól ismert formátumok és platformok léteznek, amelyeken rendszeresen tárgyalások folynak Örményország és Azerbajdzsán között. Nyilvánvalóan

értékeljük a magyar kormány közbenjárását az öt örmény hadifogoly Örményországba való visszatérése érdekében.

Természetesen az ilyen lépések hozzájárulnak a kapcsolatok javításához, így az ilyen irányú humanitárius erőfeszítések folyamatosan értékelve lesznek.

