Nyolcvannyolc kerékpárt lopott el egy féfi Romániában, majd magával vitte a kamerák rögzítőegységét is

Temes megyei lerakatokba tört be az a férfi, aki a temesvári bírósági ügyészség szerint, bűntársaival együtt 88 kerékpárt lopott el – számolt be a Főtér. A cikk szerint a férfi nem érte be a biciklikkel,

elvitte a térfigyelő kamerák rögzítőegységét is, hogy ne hagyjon maga után nyomot.

Június elején, egy éjszaka behatolt egy temesgyarmati (Giarmata) gumiabroncsraktárba, ahonnan ellopott 21, különböző gyártmányú és méretű teherautó-abroncsot. Másnap megismételte az akciót, és 75 gumiabroncsot vitt el ugyanonnan, a kárt így, ez esetben is 50 000 euró fölé tornászva. A listát ezután motorolaj lopással bővítette, egészen addig, amíg a rendőrség pénteken el nem kapta, és előzetes letartóztatásba helyezte.

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement