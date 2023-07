Foreign Affairs: Ne engedjék Ukrajnát a NATO-hoz csatlakozni!

A Foreign Affairs cikke szerint Ukrajna tagsági törekvései most a NATO jövő heti vilniusi csúcstalálkozójának központi vitatémája lesznek. Ukrajna úgy látja, hogy a szövetségnek üdvözölnie kellene őt, az elemzés szerint azonban a kérdés rendezésének módja

komoly következményekkel jár majd az Egyesült Államokra, Európára és azon túl is.

Az írás szerint a NATO-tagság magában foglalja a szövetségesek elkötelezettségét, hogy egymásért harcolnak és meghalnak. Részben éppen ezért a tagok a hidegháborút követő korszakban végig azon dolgoztak, hogy elkerüljék a szövetség kiterjesztését olyan államokra,

amelyek esetében a támadás közeli kockázata fennállt.

A NATO vezetői régóta tisztában vannak azzal is, hogy Ukrajna felvétele magában hordozza az Oroszországgal való háború (beleértve a nukleáris háborút is) nagyon is valós lehetőségét.

Pusztító következmények lehetnek

Valójában egy ilyen konfliktus esélye és annak pusztító következményei a fő oka annak, hogy az Egyesült Államok és más NATO-tagok igyekeztek elkerülni, hogy mélyebben belekeveredjenek az ukrajnai háborúba. A feszültség egyértelmű:

szinte senki sem gondolja, hogy a NATO-nak ma közvetlenül Oroszországgal kellene harcolnia Ukrajnáért,

de sokan támogatják, hogy Ukrajnának utat ígérjenek a szövetségbe, és vállalják, hogy a jövőben harcolni fognak érte – olvasható az elemzésben.

Nyitókép: OLIVIER DOULIERY / AFP